Валентина Семеренко заняла 9 место на этапе Кубка мира в Контиолахти

Валентина Семеренко в спринте второго этапа Кубка мира в Контиолахти, финишировала 9-й и первой среди украинцев. Капитан сборной закончила гонку 25-й, допустив один промах. 18-е место заняла Дарья Блашко, которая прошла огневые рубежи без ошибок.

Первое и третьи места пьедестала заняли сестры из Швеции Ханна и Эльвира Эберг. Второе место досталось француженке Анаис Шевалье.

Второй этап Кубка мира. Спринт. Женщины

1. Ханна Эберг (0+0) 21:11,5

2. Анаис Шевалье (0+0) +9,6

3. Эльвира Карин Эберг (0+1) +27,9

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9. Валя Семеренко (0+0) +1:01,5

18. Дарья Блашко (0+0) +1:21,1

25. Елена Пидгрушная (0+1) +1:31,7

63. Екатерина Бех (0+2) +2:37,6

66. Юлия Джима (0+3) +2:46,0