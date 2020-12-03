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Валентина Семеренко заняла 9 место на этапе Кубка мира в Контиолахти
Украинка показала лучший результат среди своих соотечественниц
Валентина Семеренко в спринте второго этапа Кубка мира в Контиолахти, финишировала 9-й и первой среди украинцев. Капитан сборной закончила гонку 25-й, допустив один промах. 18-е место заняла Дарья Блашко, которая прошла огневые рубежи без ошибок.
Первое и третьи места пьедестала заняли сестры из Швеции Ханна и Эльвира Эберг. Второе место досталось француженке Анаис Шевалье.
Второй этап Кубка мира. Спринт. Женщины
1. Ханна Эберг (0+0) 21:11,5
2. Анаис Шевалье (0+0) +9,6
3. Эльвира Карин Эберг (0+1) +27,9
...
9. Валя Семеренко (0+0) +1:01,5
18. Дарья Блашко (0+0) +1:21,1
25. Елена Пидгрушная (0+1) +1:31,7
63. Екатерина Бех (0+2) +2:37,6
66. Юлия Джима (0+3) +2:46,0
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