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Как Ханна Эберг побеждала в спринте в Контиолахти. ВИДЕО
Лучшие моменты гонки Кубка мира
Спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира выиграла шведка Ханна Эберг, а компанию на подиуме ей составили Анаис Шевалье и Эльвира Эберг.
Лучшая среди украинок Валентина Семеренко в гонке заняла девятое место.
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