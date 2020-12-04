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Как Ханна Эберг побеждала в спринте в Контиолахти. ВИДЕО

Биатлон
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Лучшие моменты гонки Кубка мира

Как Ханна Эберг побеждала в спринте в Контиолахти. ВИДЕО
Новина українською

Спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира выиграла шведка Ханна Эберг, а компанию на подиуме ей составили Анаис Шевалье и Эльвира Эберг.

Лучшая среди украинок Валентина Семеренко в гонке заняла девятое место.

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В статье: Ханна Эберг Кубок мира по биатлону 2020-2021
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