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Прима: Никто не готовился конкретно к первому этапу
Комментарий украинца после спринта в Контиолахти
С одним промахом на лежке Артем Прима занял в гонке 20-е место. Украинец вошел в топ-30 как по лыжному ходу, так и по скорострельности.
"Рад тому, что можно было уже на трассе поработать, выложиться, потерпеть. И, в принципе, уже получше по итоговому результату.
Надеюсь, что следующий этап в Хохфильцене уже будет достойным. Думаю, что можно уже будет себя хорошо на дистанции показать и улучшить результат ходом и стрельбу. Надеюсь, что потихоньку уже будет все выравниваться и можно будет хорошо на рубеже работать.
Минута проигрыша ходом на дистанции для начала сезона – это нормально, в принципе. А что касается резерва – конечно же, он есть. Надеюсь, что дальше мы будем разбегаться: не только я, но и команда. Все будем разбегаться и показывать достойный результат. Никто не готовится конкретно к первому этапу Кубка Мира", - сказал Прима.
В личном зачете Кубка мира Артем Прима после трех гонок занимает 30-е место.
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