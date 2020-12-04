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Прима: Никто не готовился конкретно к первому этапу

Биатлон
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Комментарий украинца после спринта в Контиолахти

Прима: Никто не готовился конкретно к первому этапу
Новина українською

С одним промахом на лежке Артем Прима занял в гонке 20-е место. Украинец вошел в топ-30 как по лыжному ходу, так и по скорострельности.

"Рад тому, что можно было уже на трассе поработать, выложиться, потерпеть. И, в принципе, уже получше по итоговому результату.

Надеюсь, что следующий этап в Хохфильцене уже будет достойным. Думаю, что можно уже будет себя хорошо на дистанции показать и улучшить результат ходом и стрельбу. Надеюсь, что потихоньку уже будет все выравниваться и можно будет хорошо на рубеже работать.

Минута проигрыша ходом на дистанции для начала сезона – это нормально, в принципе. А что касается резерва – конечно же, он есть. Надеюсь, что дальше мы будем разбегаться: не только я, но и команда. Все будем разбегаться и показывать достойный результат. Никто не готовится конкретно к первому этапу Кубка Мира", - сказал Прима.

В личном зачете Кубка мира Артем Прима после трех гонок занимает 30-е место.

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В статье: Артем Прима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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