Пидручный: Мы неправильно выбрали место подготовки

В трех гонках на этапах Кубка мира в Контиолахти Дмитрий Пидручный набрал всего 5 очков и только однажды заехал в очковую зону.

Пидручный считает, что сборной Украины не следовало проводить предсезонную подготовку в финском Вуокатти.

"Я думаю, мы неправильно выбрали место подготовки. В плане снега там были хорошие условия, но по сравнению с Контиолахти – совершенно разные трассы по рельефу, по подходу на стрельбище.

Думаю, это одна из причин, почему сейчас так со стрельбой. Если в Контиолахти очень сложный подход, в Вуокатти – двигаешься вниз к рубежам. Практически месяц тренировок в Вуокатти дали результат. Видим, что почти вся команда не стреляет – у всех одинаковые проблемы.

Спринт добавил уверенности, внес позитивные вещи. К эстафете, думаю, добавлю еще физически, буду лучше себя чувствовать. Не могу сказать, что я сейчас готов на все 100% - состояние не то. Но думаю, что буду расти от старта к старту", - сказал Пидручный.