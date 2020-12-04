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Тарье Бё забирает спринт в Контиолахти: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Биатлон
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Обзор спринта на втором этапе Кубка мира в Контиолахти

Тарье Бё забирает спринт в Контиолахти: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Новина українською

В Финляндии впервые с 2017 года личную гонку в Кубке мира выиграл Тарье Бё. Вместе с норвежцем на подиуме оказались Арнд Пайффер и лидер общего зачета Йоханнес Бё.

Что касается украинцев, то лучше остальных спринт пробежал Артем Прима, который с одним промахом на стрельбище замкнул топ-20.

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В статье: Тарьей Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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