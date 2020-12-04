Тарье Бё забирает спринт в Контиолахти: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

В Финляндии впервые с 2017 года личную гонку в Кубке мира выиграл Тарье Бё. Вместе с норвежцем на подиуме оказались Арнд Пайффер и лидер общего зачета Йоханнес Бё.

Что касается украинцев, то лучше остальных спринт пробежал Артем Прима, который с одним промахом на стрельбище замкнул топ-20.