Пидгрушная: Неужели за месяц все забыли, что мы из-за карантина вынуждены были находиться в Украине

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная ответила своим критикам.

"Иногда открываешь свою страницу и нехотя попадаешь на комментарии. Неужели за месяц все забыли, что мы из-за карантина вынуждены были находиться в Украине. Неужели все забыли, что в Украине нет стадиона, отвечающего международным стандартам?

И в Украине нет даже близко лижероллерного подъема, который хоть примерно будет похож на "финскую стену" или любой другой хороший подъем на трассах, где мы соревнуемся.

Сейчас никто из нас не жалуется, все как отдавались спорту с головой, так и отдаются. И независимо от вашей деструктивной критики мы будем продолжать работать".

Позже украинцы переехали на сбор в Воукатти, Финляндия.