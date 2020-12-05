Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мужское преследование: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону
Следим за очередной гонкой вместе
Сегодня в финском Контиолахти состоится сразу два старта в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Первыми выйдут мужчины и будут соревноваться в гонке преследования. Начало события в 14:20 по киевскому времени.
Следите за ходом соревнования вместе с UA-Футбол в текстовой онлайн-трансляции прямо в этой новости.
08:59 Всем привет и добро пожаловать на традиционную текстовую трансляцию гонки Кубка мира по биатлону. Это второй этап (или, если кому так больше нравится, вторая часть первого этапа) турнира в сезоне-2020/21. В субботу в обед первыми на старт выйдут мужчины. В течение дня до стартового выстрела мы расскажем обо всём, что важно знать о текущем пасьюте.
Популярное сейчас
- Остаемся в Контиолахти. Где смотреть гонки второго этапа Кубка мира?
- Калиниченко: Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян
- Александр Денисов рассказал, кто и как в Украине покажет Евро-2020
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной