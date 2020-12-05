Мужское преследование: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

Сегодня в финском Контиолахти состоится сразу два старта в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Первыми выйдут мужчины и будут соревноваться в гонке преследования. Начало события в 14:20 по киевскому времени.

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08:59 Всем привет и добро пожаловать на традиционную текстовую трансляцию гонки Кубка мира по биатлону. Это второй этап (или, если кому так больше нравится, вторая часть первого этапа) турнира в сезоне-2020/21. В субботу в обед первыми на старт выйдут мужчины. В течение дня до стартового выстрела мы расскажем обо всём, что важно знать о текущем пасьюте.