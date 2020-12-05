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Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

Биатлон
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Первая в сезоне эстафета

Женская эстафета: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй гонкой дня на Кубке мира по биатлону 2020/21 в финском Контиолахти станет эстафета среди женщин. Любопытно, что это будет премьерная эстафетная гонка в новом сезоне: ранее спортсмены и спортсменки соревновались только в спринте, преследовании и индивидуальной гонке. Следим вместе за украинской сборной в новом сезоне: смогу ли порадовать наши девушки отличной стрельбой и хорошим ходом?

Следите за гонкой в текстовой онлайн-трансляции, которую организовывает UA-Футбол, прямо в этой новости. Начало в 16:15.

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09:12 Hyvää päivää! Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции Кубка мира по биатлону! Эстафета - это всегда интересно. Женская эстафета - интересно вдвойне. Следим за ходом событий на трассе в Контиолахти в этой новости. А до стартового выстрела мы будем сообщать вам последние новости из Финляндии.

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В статье: биатлон онлайн
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