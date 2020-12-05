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Юрай Санитра о женской эстафете: Считаю, что определили оптимальный состав на данный момент
Комментарий тренера сборной
Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, почему в классической эстафетной гонке у женщин не выступит Юлия Джима и поделился мыслями по поводу Виты Семеренко. Его слова цитирует XSport:
"Считаю, что определили оптимальный состав на данный момент. На первом этапе попробуем Дашу Блашко, второй этап побежит Валя Семеренко, которая показала хороший результат в спринте.
На третьем этапе выступит Вита Семеренко, которая отработала свои ошибки на тренировках, и сможет себя завтра проявить. Ну а по четвертому этапу вопросов возникать не должно - финишером будет Елена Пидгрушная.
Юлия Джима стартовать не будет, потому что по договоренности со своим личным тренером она хочет немного отдохнуть, и сделать определенную работу, чтобы быть хорошо готовой на Хохфильцен", - сказал он.
Напомним, что женская эстафетная гонка в Контиолахти начнется сегодня в 16:15 по Киеву.
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