  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юрай Санитра о женской эстафете: Считаю, что определили оптимальный состав на данный момент
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрай Санитра о женской эстафете: Считаю, что определили оптимальный состав на данный момент

Биатлон
(1 голосов)

Комментарий тренера сборной

Юрай Санитра о женской эстафете: Считаю, что определили оптимальный состав на данный момент
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, почему в классической эстафетной гонке у женщин не выступит Юлия Джима и поделился мыслями по поводу Виты Семеренко. Его слова цитирует XSport:

"Считаю, что определили оптимальный состав на данный момент. На первом этапе попробуем Дашу Блашко, второй этап побежит Валя Семеренко, которая показала хороший результат в спринте.

На третьем этапе выступит Вита Семеренко, которая отработала свои ошибки на тренировках, и сможет себя завтра проявить. Ну а по четвертому этапу вопросов возникать не должно - финишером будет Елена Пидгрушная.

Юлия Джима стартовать не будет, потому что по договоренности со своим личным тренером она хочет немного отдохнуть, и сделать определенную работу, чтобы быть хорошо готовой на Хохфильцен", - сказал он.

Напомним, что женская эстафетная гонка в Контиолахти начнется сегодня в 16:15 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону Юрай Санитра Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...