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Контиолахти. Себастьян Самуельсон побеждает в гонке преследования, Прима - 26-й

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Контиолахти. Себастьян Самуельсон побеждает в гонке преследования, Прима - 26-й
UA-Футбол
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Сегодня, 5 декабря в финском Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу одержал шведский биатлонист Себастьян Самуельсон. В невероятном финише серебро взял француз Фабьен Клод, а ТОП 3 замкнул норвежец Йоханес Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших двух представителей стал Артем Прима, который с 4 промахами финишировал 26-м.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Мужчины

1.Себастьян Самуэльсон (0 + 0 + 0 + 1)

2. Фабьен Клод (2 + 1 + 0 + 0) (+ 15,8с.)

3. Йоханнес Бё (0 + 0 + 1 + 2) (+ 19,5с.)

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26. Артем Прима (0 + 3 + 0 + 1) (+ 1.51,1с.)

38. Дмитрий Пидручный (1 + 2 + 1 + 1) (+ 2.51,5с.)

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В статье: Артем Прима Дмитрий Пидручный Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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