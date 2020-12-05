Контиолахти. Себастьян Самуельсон побеждает в гонке преследования, Прима - 26-й

Сегодня, 5 декабря в финском Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу одержал шведский биатлонист Себастьян Самуельсон. В невероятном финише серебро взял француз Фабьен Клод, а ТОП 3 замкнул норвежец Йоханес Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших двух представителей стал Артем Прима, который с 4 промахами финишировал 26-м.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Мужчины

1.Себастьян Самуэльсон (0 + 0 + 0 + 1)

2. Фабьен Клод (2 + 1 + 0 + 0) (+ 15,8с.)

3. Йоханнес Бё (0 + 0 + 1 + 2) (+ 19,5с.)

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26. Артем Прима (0 + 3 + 0 + 1) (+ 1.51,1с.)

38. Дмитрий Пидручный (1 + 2 + 1 + 1) (+ 2.51,5с.)