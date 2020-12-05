Контиолахти. Швеция побеждает в женской эстафете, Украина - в ТОП 5

Сегодня, 5 декабря в Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира сезона 2020/2021 состоялась женская эстафетная гонка.

Победу одержали представительницы Швеции, серебро у биатлонисток из Франции, а ТОП 3 замкнули немецкие спортсменки.

Что касается сборной Украины, то Дарья Блашко свой этап как для дебютантки эстафетных гонок прошла замечательно. Использовав лишь один дополнительный патрон она сумела передать палочку на четвертом месте.

Валентина Семеренко на середине своего этапа шла в лидерах, но три дополнительных патрона на стойке отбросили ее на четвертую позицию на передаче.

Вита Семеренко довольно уверенно начала свой этап, но этого хватило лишь до стрельбы лежа. Медленные второй и третий круги, застрел на стойке и передача на 5 месте.

Елена Пидгрушная не быстро начала гонку. Первый огневой рубеж прошла уверенно точно, а вот на стойке настреляла круг, и вышла из стрельбы на шестом месте. На последнем круге Елена сумела съесть итальянку, но догнать россиянку не смогла.

Кубок мира. Контиолахти

Эстафета

Женщины

1. Швеция (0 + 8)

2. Франция (0 + 9) (+ 9,6с.)

3. Германия (0 + 12) (+ 43,9с.)

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5. Украина (2+11) (+2.39,9с.)

Дарья Блашко (0+0, 0 +1) (+10,3с.)

Валентина Семеренко (0+1, 0+3) (+37,4с.)

Вита Семеренко (0+0, 1+3) (+1.35,4с.)

Елена Пидгрушная (0+0, 1+3) (+2.39,9с.)