Артем Прима: Конечно, хотелось бы лучше пробежать, но постепенно набираем

Украинский биатлонист Артем Прима прокомментировал итоги мужской гонки преследование на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Его слова цитирует SportArena:

"Что касается стрельбы, можно увидеть как положительные, так и отрицательные моменты. К первому огневому рубежу вопросов нет - все в центр, а на втором вся стрельба сместилась на 3 часа. Видел статистику, очень долго стрелял на второй лежке. Возможно, сам что-то начудил.

Стоя отстрелял вроде нормально, только на заключительной стрельбе поторопился с первым выстрелом. Нужно было отработать чисто. В преследовании часто бывает, когда догоняешь, спешишь и можешь из-за этого ошибиться.

Ходом бежалось неплохо. Не понравился первый круг, потому что все начали сразу брать высокий темп, а я пытался своего держаться - не гнаться за кем-то настойчиво. Понимал, что на лежку могу прийти и просто "застрелиться". Конечно, хотелось бы лучше пробежать, но постепенно набираем и, думаю, на следующем этапе будем лучше работать на лыжне" - сказал он.