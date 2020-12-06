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Юрай Санитра: Маленькими шагами движемся дальше

Биатлон
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Комментарий тренера сборной

Юрай Санитра: Маленькими шагами движемся дальше
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Сантира рассказал о проблемах со стрельбой у своих подопечных. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Маленькими шагами движемся дальше. Ясно, что подготовка не была такой идеальной, как бы мы хотели. Но надо нам справиться с этими проблемами и дальше готовиться, потому что целый сезон нам еще предстоит. Ясно, что трассы здесь очень тяжелые по сравнению с теми, на которых мы готовились в Вуокатти. Это, я думаю, нам мешает и со стрельбой, особенно стоя имеем проблемы.

Но я уверен, что когда будем иметь свои патроны в Австрии, а не те, что есть, - стрельба будет лучше в Хохфильцене. Потому что мы из-за проблем с выездом в Скандинавию не успели собрать наши патроны, которые были на отстрел, поэтому я говорю, что это поможет нам справиться со стрельбой.

- А какие тогда использовали патроны, если не имеем нужных?

- Мы еще резервы с прошлого года, но там есть разные варианты. Поэтому ждем, когда приедем в Хохфильцен, и там уже будем иметь тот стрелковый материал, который нам нужен, - сказал он.

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В статье: Юрай Санитра
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