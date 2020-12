Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Контиолахти

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первой в сезоне классической эстафеты у мужчин на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Гонка при участии 24 команд стартует в 13:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 7,5 километра вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

5-1. Артем Прима

5-2. Дмитрий Пидручный

5-3. Руслан Ткаленко

5-4. Богдан Цымбал

Полный старт-лист эстафеты в Контиолахти

Онлайн

13:35. Что сказать о сборной Украины?

Юрай Санитра выбрал на гонку так называемый убегающий вариант эстафеты, когда два сильнейших биатлониста в лице Артема Примы и Дмитрия Пидручного бегут стартовые этапы. Финальный отрезок гонки у нашей команды побежит вчерашний дебютант Богдан Цымбал. Где-то через час с небольшим узнаем, справился ли он с такой ответственной задачей.

13:25. В прошлом сезоне эстафеты в Кубке мира выигрывали только Норвегия или Франция. Ожидается, что и сегодня борьба за первое место пойдет между этими квартетами.

In February @FedFranceSki @NSSF_Biathlon and @skiverband were on the podium at the World Championships in Antholz - will we see a similar result today or will @SwedenBiathlon spoil the party? ????



Watch the men's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/QKjARlziQp