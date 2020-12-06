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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Контиолахти. LIVE
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UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках второго этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Победительница спринта Ханна Эберг на 10-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами отправится в 16:15 по киевскому времени
Следить за всеми событиями пасьюта при участии трех биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
9. Валя Семеренко +1:02
18. Дарья Блашко +1:21
25. Елена Пидгрушная +1:32
Полный старт-лист гонки преследования
16:24. Топ-10 после первой стрельбы:
Серьезная заявка от Ханны Эберг.
16:23. Семеренко «застрелилась» на лежке, Пидгрушная и Блашко – по промаху
С тремя штрафными кругами Семеренко вылетела из топ-30. Лучшей среди украинок стала Блашко – 23-е место. Пидгрушная опустилась на 35-ю позицию.
16:21. Ханна Эберг на первой лежке – 5 из 5. Анаис Шевалье – круг штрафа. Эльвира Оберг – один промах.
16:19. На отсечке 1,3 км Ханна Эберг на 8,6 секунды опережает Шевалье. Валя Семеренко – 10-я (+1:04.4).
16:17. Без сюрпризов – Семеренко, Блашко и Пидгрушная стартовали в гонке.
16:15. Гонка стартовала!
Ханна Эберг улетела на 10 км с четырьмя стрельбами.
Через минуту в бой уйдет Валя Семеренко, чуть позже стартуют Дарья Блашко и Елена Пидгрушная.
16:05. Действующей обладательницей малого хрустального глобуса в зачете гонок преследования является Тириль Экхофф. Сегодня норвежка стартует в спринте с 8-го места.
15:55. В четверг спринт выиграла Ханна Эберг – сегодня шведка убежит на дистанцию с 10-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы.
Эберг в Контиолахти может оформить хет-трик, ведь накануне она в составе сборной Швеции стала первой и в эстафете.
15:45. Добрый день! Мы начинаем текстовую трансляцию последней гонки этапа Кубка мира в Контиолахти. Через 30 минут девушки побегут преследование.
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