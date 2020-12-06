  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Контиолахти. Экхоф побеждает в гонке преследования, Блашко - лучшая среди наших
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контиолахти. Экхоф побеждает в гонке преследования, Блашко - лучшая среди наших

Биатлон
(1 голосов)

Результаты женского персьюта

Контиолахти. Экхоф побеждает в гонке преследования, Блашко - лучшая среди наших
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 декабря женской гонкой преследования завершился второй этап Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.

Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тирил Экхоф, серебро у ее соотечественницы Марте Олсбю, а ТОП 3 замкнула шведка Ханна Эберг.

Что касается представительниц Украины, то лучшей среди наших спортсменок стала Дарья Блашко, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции стала 12-й.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Женщины

1.Тирил Экхоф (0 + 0 + 0 + 0)

2. Марте Олсбю (0 + 0 + 1 + 1) (+21,5с.)

3. Ханна Эберг (0 + 1 + 1 + 1) (+35,4с.)

.

.

.

12. Дарья Блашко (1 + 0 + 0 + 0) (+1.44,8с.)

41. Елена Пидгрушная (1 + 1 + 1 + 1) (+3.52,8с.)

DNF. Валя Семеренко (3 + 1 + 2 + 3)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Тирил Экхофф Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...