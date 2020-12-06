Контиолахти. Экхоф побеждает в гонке преследования, Блашко - лучшая среди наших

Сегодня, 6 декабря женской гонкой преследования завершился второй этап Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.

Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тирил Экхоф, серебро у ее соотечественницы Марте Олсбю, а ТОП 3 замкнула шведка Ханна Эберг.

Что касается представительниц Украины, то лучшей среди наших спортсменок стала Дарья Блашко, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции стала 12-й.

Контиолахти. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Женщины

1.Тирил Экхоф (0 + 0 + 0 + 0)

2. Марте Олсбю (0 + 0 + 1 + 1) (+21,5с.)

3. Ханна Эберг (0 + 1 + 1 + 1) (+35,4с.)

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12. Дарья Блашко (1 + 0 + 0 + 0) (+1.44,8с.)

41. Елена Пидгрушная (1 + 1 + 1 + 1) (+3.52,8с.)

DNF. Валя Семеренко (3 + 1 + 2 + 3)