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Контиолахти. Экхоф побеждает в гонке преследования, Блашко - лучшая среди наших
Результаты женского персьюта
Сегодня, 6 декабря женской гонкой преследования завершился второй этап Кубка мира сезона 2020/2021 в финском Контиолахти.
Победу в гонке одержала представительница Норвегии Тирил Экхоф, серебро у ее соотечественницы Марте Олсбю, а ТОП 3 замкнула шведка Ханна Эберг.
Что касается представительниц Украины, то лучшей среди наших спортсменок стала Дарья Блашко, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции стала 12-й.
Контиолахти. Кубок мира 2020/2021
Гонка преследования
Женщины
1.Тирил Экхоф (0 + 0 + 0 + 0)
2. Марте Олсбю (0 + 0 + 1 + 1) (+21,5с.)
3. Ханна Эберг (0 + 1 + 1 + 1) (+35,4с.)
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12. Дарья Блашко (1 + 0 + 0 + 0) (+1.44,8с.)
41. Елена Пидгрушная (1 + 1 + 1 + 1) (+3.52,8с.)
DNF. Валя Семеренко (3 + 1 + 2 + 3)
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