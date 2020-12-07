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Блашко становится лидером сборной Украины и другие итоги этапа Кубка мира в Контиолахти
Что мы узнали после второго уик-энда сезона в биатлоне
Гегемония Норвегии и Швеции в мировом биатлоне усиливается с каждой гонкой. Дошло до того, что скандинавы начали доминировать на родственном уровне – в Контиолахти у мужчин в спринте на подиуме оказались братья Йоханнес и Тарье Бё, а у женщин в аналогичной гонке в топ-3 заехали сестры Ханна и Эльвира Карин Эберг. Тем временем украинцы чаще разочаровывают, чем дарят положительные эмоции. Но обо всем по порядку.
«Дарья Блашко показала очень хороший уровень, ее результаты меня немного удивляют». Юрай Санитра далеко не одинок в своей оценке выступлений натурализованной украинки.
Никто не среди украинцев не провел два этапа в Контиолахти успешней, чем Блашко. В Финляндии экс-белоруска в трех гонках заехала в топ-25 – это столько же, как у Елены Пидгрушной, Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного вместе взятых.
Результативные выступления Блашко в Северной Карелии построены на превосходной стрельбе. Прямо сейчас Дарья в рейтинге лучших снайперов сезона с 93% точности уступает лишь шведке Джоанне Скоттхайм (94,4%).
При этом и по лыжному ходу Блашко стала лучше относительно себя прежней – если в прошлом сезоне в спринтах Дарья в среднем за километр уступала самым быстрым лыжницам почти 13 секунд, то сейчас ее отставание составляет 7,4 секунды.
Новый личный рекорд в Кубке мира (12-е место в преследовании) и более чем достойное выступление на первом этапе эстафеты – прошедший уик-энд Дарья Блашко определенно может занести себе в актив.
После первого этапа в Контиолахти Украина в Кубке наций занимала лишь 16-е место. Теперь подопечные Юрая Санитры прогрессировали на 12-ю позицию – и все благодаря Артему Приме и Дмитрию Пидручному, которые в неоптимальных кондициях сохранили команду в серединке командного зачета и даже добились определенного прогресса.
Прима после вялого открытия сезона начинает постепенно разбегаться – если в первом спринте в Контиолахти Артем ногами проиграл Йоханнесу Бё 1 минуту и 47 секунд, то во второй гонке на 10 километров его проигрыш относительно гегемона Кубка мира составил всего 48 секунд! Прогресс в скорости положительно отразился и на результатах Примы – 20-е место в спринте и 26-е в пасьюте.
Пидручный также прибавляет с каждой гонкой, пусть и по качеству результатов Дмитрий пока заметно отстает от Примы. На втором этапе в Контиолахти лидер сборной Украины начал заезжать в очковую зону, а в эстафете на втором этапе отыграл четыре позиции и прервал неприятную серию из шести подряд огневых рубежей с промахами. В этом сезоне Дмитрий в личных гонках закрывает лишь 75% мишеней – так плохо биатлонист из Тернополя не стрелял с момента своего дебюта в Кубке мира в сезоне 2012-2013.
Эстафета в Контиолахти еще раз показала, как сильно Пидручному и Приме не хватает поддержки Сергея Семенова. На экваторе командной гонки украинцы после отрезков своих лидеров шли четвертыми с 9-секундным отставанием от топ-3. Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал на двоих на стрельбище взяли вполне допустимые четыре дополнительных патрона, но ходом на лыжне проиграли целых четыре минуты…
При одном слабом звене за топ-6 при удачном раскладе еще можно бороться, но когда таких звена два, то вряд ли можно рассчитывать на нечто большее, чем конкуренция с Финляндией, Словенией и Беларусью за 10-е место.
Юлия Джима межсезонье традиционно провела рядом с Урошем Велепецом в команде Словении. Тренер в конце ноября заверил, что олимпийская чемпионка разобралась со своими проблемами со спиной и прошла качественную подготовку со сборами в Поклюке и Рамзау.
Первые гонки сезона показали, что на функциональном уровне Джима сейчас едва ли соответствует уровню Кубка IBU, не говоря о Кубке мира. По чистому лыжному ходу Юлия после двух этапов в Контиолахти занимает лишь 62-е место, проигрывая на энергозатратных финских подъемах по 10 секунд в среднем за километр относительно быстроногих сестер Эберг.
На втором этапе в Контиолахти Джима в спринте с тремя промахами на стойке умудрилась не отобраться в гонку преследования, а на эстафету Юлию не включили «потому что по договоренности со своим личным тренером она хотела немного отдохнуть». Удивительная индивидуальная подготовка, при которой не самая возрастная биатлонистка нуждается в отдыхе уже после трех гонок сезона, не находите?
Пока что все выглядит так, что Джима третий год подряд будет редким гостем в топ-20 и сделает акцент на чемпионат мира. Два последних сезона Юлия не попадала в топ-30 личного зачета в Кубке мира, но при этом на чемпионатах мира дважды помогала сборной Украины взять бронзу в эстафете. Посмотрим, что произойдет в этот раз. Место в эстафетной четверке еще нужно заслужить, а при нынешних результатах Джимы сделать это будет непросто.
Биатлонными династиями в современном биатлоне давно не удивить, но если у мужчин братья Бё уже 8 лет стабильно на виду, то у женщин после сестер Семеренко давненько не было такого, чтобы представительницы одной биатлонной семьи шли в топ-10 Кубка мира. Кажется, сестры Эберг готовы исправить эту ситуацию.
Ханна на втором этапе в Контиолахти утвердилась в статусе главного фаворита на Большой хрустальный глобус – победительницу двух последних сезонов Доротею Вирер Эберг-старшая опережает уже на 91 очко, а Марте Олсбю-Ройселанд везет 36 баллов.
Эльвира Карин к превосходной лыжной подготовке добавила стрельбу – и сразу же в спринте поднялась на свой первый подиум в Кубке мира. Именно в Контиолахти младшая из сестер Эберг провела три лучших гонки в карьере и впервые выиграла эстафету. Определенно – у этой девушки большое будущее.
Siblings are ruling the sprints! First the Boe-Brothers, now the Oeberg-Sisters. ???? #KON20— IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020
???? @hannaaaoberg @SWEOlympic ????????
???? Anais Chevalier-B. @FedFranceSki ????????
???? @elvira_oberg @SWEOlympic ????????
You can rewatch the women's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/jLHY775gw2
Если внимательно взглянуть на актуальную ситуацию в личном зачете Кубка мира, то обнаружится сходство между братьями Бё и сестрами Эберг – Йоханнес и Ханна возглавляют погоню за Большим хрустальным глобусом, а Тарье и Эльвира Карин замыкают топ-5. Даже количество набранных очков практически одинаковое – 354 у дуэта Бё против 346 у Эберг. Норвежцы пока впереди по количеству личных подиумов (5 на 4), но по количеству побед у парней преимущества нет (2:2).
Заочное противостояние двух династий может стать изюминкой нового сезона, тем более что братья Бё, несмотря на три победы в Кубке мира и два олимпийских золота, не выглядят безоговорочными фаворитами в этой дуэли.
Шведы не побеждали в личных гонках в Кубке мира с сезона 2012-2013, пока Себастьян Самуэльссон не совершил грандиозный камбэк в пасьюте в Контиолахти.
При 18-й начальной позиции швед на старте преследования отставал от победителя спринта Тарье Бё на 1 минуту и 10 секунд, а Йоханнесу Бё проигрывал около 40 секунд.
Самуэльссон был пятым уже к экватору гонки, а когда Бё-младший начал испытывать проблемы на стойке, то Себастьян ухватился за свой шанс и наказал лидера Кубка мира за два промаха на финальном огневом рубеже.
Швед первым с декабря 2011 года выиграл спринт, стартовав за пределами топ-10. Девять лет назад с идеальной стрельбой в Хохфильцене с 26-й позиции на первую прорвался Андреас Бирнбахер – в той эпичной гонке немец вырвал победу в финишном спринте у самого Бьорндалена.
Тириль Экхофф на следующий день после трех кругов штрафа в эстафете разозлилась на саму себя и провела безупречную гонку преследования, напомнив всему биатлонному сообществу, что именно она в прошлом сезоне с гигантским отрывом забрала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.
К финальной стрельбе Экхофф подошла одновременно с Ханной Эберг и Марте Олсбю Ройселанд. В этой битве нервов Тириль была аутсайдером, но только она обошлась без промахов и умчалась навстречу 14-й победе в карьере и 4-й в пасьютах.
She started in red, she'll stay in red! Tiril Eckhoff delivers the perfect pursuit to win today. ????— IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2020
???? @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon ????????
???? Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon ????????
???? @hannaaaoberg @SwedenBiathlon ????????
Watch it all again on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ZKxKK2L7A8
Если бы в воскресенье был масс-старт вместо преследования, то Экхофф привезла бы Эберг полторы минуты, а Олсбю Ройселанд проиграла бы своей подруге около минуты. Это была идеальная победа и красивое завершение биатлонного уик-энда.
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