Блашко становится лидером сборной Украины и другие итоги этапа Кубка мира в Контиолахти

Гегемония Норвегии и Швеции в мировом биатлоне усиливается с каждой гонкой. Дошло до того, что скандинавы начали доминировать на родственном уровне – в Контиолахти у мужчин в спринте на подиуме оказались братья Йоханнес и Тарье Бё, а у женщин в аналогичной гонке в топ-3 заехали сестры Ханна и Эльвира Карин Эберг. Тем временем украинцы чаще разочаровывают, чем дарят положительные эмоции. Но обо всем по порядку.

Блашко – единственная украинка в топ-25 Кубка мира

«Дарья Блашко показала очень хороший уровень, ее результаты меня немного удивляют». Юрай Санитра далеко не одинок в своей оценке выступлений натурализованной украинки.

Никто не среди украинцев не провел два этапа в Контиолахти успешней, чем Блашко. В Финляндии экс-белоруска в трех гонках заехала в топ-25 – это столько же, как у Елены Пидгрушной, Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного вместе взятых.

Результативные выступления Блашко в Северной Карелии построены на превосходной стрельбе. Прямо сейчас Дарья в рейтинге лучших снайперов сезона с 93% точности уступает лишь шведке Джоанне Скоттхайм (94,4%).

При этом и по лыжному ходу Блашко стала лучше относительно себя прежней – если в прошлом сезоне в спринтах Дарья в среднем за километр уступала самым быстрым лыжницам почти 13 секунд, то сейчас ее отставание составляет 7,4 секунды.

Новый личный рекорд в Кубке мира (12-е место в преследовании) и более чем достойное выступление на первом этапе эстафеты – прошедший уик-энд Дарья Блашко определенно может занести себе в актив.

Прима и Пидручный прибавляют, но за ними пропасть

После первого этапа в Контиолахти Украина в Кубке наций занимала лишь 16-е место. Теперь подопечные Юрая Санитры прогрессировали на 12-ю позицию – и все благодаря Артему Приме и Дмитрию Пидручному, которые в неоптимальных кондициях сохранили команду в серединке командного зачета и даже добились определенного прогресса.

Прима после вялого открытия сезона начинает постепенно разбегаться – если в первом спринте в Контиолахти Артем ногами проиграл Йоханнесу Бё 1 минуту и 47 секунд, то во второй гонке на 10 километров его проигрыш относительно гегемона Кубка мира составил всего 48 секунд! Прогресс в скорости положительно отразился и на результатах Примы – 20-е место в спринте и 26-е в пасьюте.

Пидручный также прибавляет с каждой гонкой, пусть и по качеству результатов Дмитрий пока заметно отстает от Примы. На втором этапе в Контиолахти лидер сборной Украины начал заезжать в очковую зону, а в эстафете на втором этапе отыграл четыре позиции и прервал неприятную серию из шести подряд огневых рубежей с промахами. В этом сезоне Дмитрий в личных гонках закрывает лишь 75% мишеней – так плохо биатлонист из Тернополя не стрелял с момента своего дебюта в Кубке мира в сезоне 2012-2013.

Эстафета в Контиолахти еще раз показала, как сильно Пидручному и Приме не хватает поддержки Сергея Семенова. На экваторе командной гонки украинцы после отрезков своих лидеров шли четвертыми с 9-секундным отставанием от топ-3. Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал на двоих на стрельбище взяли вполне допустимые четыре дополнительных патрона, но ходом на лыжне проиграли целых четыре минуты…

При одном слабом звене за топ-6 при удачном раскладе еще можно бороться, но когда таких звена два, то вряд ли можно рассчитывать на нечто большее, чем конкуренция с Финляндией, Словенией и Беларусью за 10-е место.

Индивидуальная подготовка Джимы – сплошные вопросы

Юлия Джима межсезонье традиционно провела рядом с Урошем Велепецом в команде Словении. Тренер в конце ноября заверил, что олимпийская чемпионка разобралась со своими проблемами со спиной и прошла качественную подготовку со сборами в Поклюке и Рамзау.

Первые гонки сезона показали, что на функциональном уровне Джима сейчас едва ли соответствует уровню Кубка IBU, не говоря о Кубке мира. По чистому лыжному ходу Юлия после двух этапов в Контиолахти занимает лишь 62-е место, проигрывая на энергозатратных финских подъемах по 10 секунд в среднем за километр относительно быстроногих сестер Эберг.

На втором этапе в Контиолахти Джима в спринте с тремя промахами на стойке умудрилась не отобраться в гонку преследования, а на эстафету Юлию не включили «потому что по договоренности со своим личным тренером она хотела немного отдохнуть». Удивительная индивидуальная подготовка, при которой не самая возрастная биатлонистка нуждается в отдыхе уже после трех гонок сезона, не находите?

Пока что все выглядит так, что Джима третий год подряд будет редким гостем в топ-20 и сделает акцент на чемпионат мира. Два последних сезона Юлия не попадала в топ-30 личного зачета в Кубке мира, но при этом на чемпионатах мира дважды помогала сборной Украины взять бронзу в эстафете. Посмотрим, что произойдет в этот раз. Место в эстафетной четверке еще нужно заслужить, а при нынешних результатах Джимы сделать это будет непросто.

Сестры Эберг vs братья Бё: когда сложно найти различия

Биатлонными династиями в современном биатлоне давно не удивить, но если у мужчин братья Бё уже 8 лет стабильно на виду, то у женщин после сестер Семеренко давненько не было такого, чтобы представительницы одной биатлонной семьи шли в топ-10 Кубка мира. Кажется, сестры Эберг готовы исправить эту ситуацию.

Ханна на втором этапе в Контиолахти утвердилась в статусе главного фаворита на Большой хрустальный глобус – победительницу двух последних сезонов Доротею Вирер Эберг-старшая опережает уже на 91 очко, а Марте Олсбю-Ройселанд везет 36 баллов.

Эльвира Карин к превосходной лыжной подготовке добавила стрельбу – и сразу же в спринте поднялась на свой первый подиум в Кубке мира. Именно в Контиолахти младшая из сестер Эберг провела три лучших гонки в карьере и впервые выиграла эстафету. Определенно – у этой девушки большое будущее.

Если внимательно взглянуть на актуальную ситуацию в личном зачете Кубка мира, то обнаружится сходство между братьями Бё и сестрами Эберг – Йоханнес и Ханна возглавляют погоню за Большим хрустальным глобусом, а Тарье и Эльвира Карин замыкают топ-5. Даже количество набранных очков практически одинаковое – 354 у дуэта Бё против 346 у Эберг. Норвежцы пока впереди по количеству личных подиумов (5 на 4), но по количеству побед у парней преимущества нет (2:2).

Заочное противостояние двух династий может стать изюминкой нового сезона, тем более что братья Бё, несмотря на три победы в Кубке мира и два олимпийских золота, не выглядят безоговорочными фаворитами в этой дуэли.

Контиолахти – место эффектных прорывов в преследовании

Шведы не побеждали в личных гонках в Кубке мира с сезона 2012-2013, пока Себастьян Самуэльссон не совершил грандиозный камбэк в пасьюте в Контиолахти.

При 18-й начальной позиции швед на старте преследования отставал от победителя спринта Тарье Бё на 1 минуту и 10 секунд, а Йоханнесу Бё проигрывал около 40 секунд.

Самуэльссон был пятым уже к экватору гонки, а когда Бё-младший начал испытывать проблемы на стойке, то Себастьян ухватился за свой шанс и наказал лидера Кубка мира за два промаха на финальном огневом рубеже.

Швед первым с декабря 2011 года выиграл спринт, стартовав за пределами топ-10. Девять лет назад с идеальной стрельбой в Хохфильцене с 26-й позиции на первую прорвался Андреас Бирнбахер – в той эпичной гонке немец вырвал победу в финишном спринте у самого Бьорндалена.

Тириль Экхофф на следующий день после трех кругов штрафа в эстафете разозлилась на саму себя и провела безупречную гонку преследования, напомнив всему биатлонному сообществу, что именно она в прошлом сезоне с гигантским отрывом забрала Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

К финальной стрельбе Экхофф подошла одновременно с Ханной Эберг и Марте Олсбю Ройселанд. В этой битве нервов Тириль была аутсайдером, но только она обошлась без промахов и умчалась навстречу 14-й победе в карьере и 4-й в пасьютах.

She started in red, she'll stay in red! Tiril Eckhoff delivers the perfect pursuit to win today. ????



???? @TirilEckhoff @NSSF_Biathlon ????????

???? Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon ????????

???? @hannaaaoberg @SwedenBiathlon ????????



Watch it all again on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ZKxKK2L7A8 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2020

Если бы в воскресенье был масс-старт вместо преследования, то Экхофф привезла бы Эберг полторы минуты, а Олсбю Ройселанд проиграла бы своей подруге около минуты. Это была идеальная победа и красивое завершение биатлонного уик-энда.