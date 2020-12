Блашко становится лидером сборной Украины и другие итоги этапа Кубка мира в Контиолахти

Гегемония Норвегии и Швеции в мировом биатлоне усиливается с каждой гонкой. Дошло до того, что скандинавы начали доминировать на родственном уровне – в Контиолахти у мужчин в спринте на подиуме оказались братья Йоханнес и Тарье Бё, а у женщин в аналогичной гонке в топ-3 заехали сестры Ханна и Эльвира Карин Эберг. Тем временем украинцы чаще разочаровывают, чем дарят положительные эмоции. Но обо всем по порядку.

Блашко – единственная украинка в топ-25 Кубка мира

«Дарья Блашко показала очень хороший уровень, ее результаты меня немного удивляют». Юрай Санитра далеко не одинок в своей оценке выступлений натурализованной украинки.

Никто не среди украинцев не провел два этапа в Контиолахти успешней, чем Блашко. В Финляндии экс-белоруска в трех гонках заехала в топ-25 – это столько же, как у Елены Пидгрушной, Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного вместе взятых.

При этом и по лыжному ходу Блашко стала лучше относительно себя прежней – если в прошлом сезоне в спринтах Дарья в среднем за километр уступала самым быстрым лыжницам почти 13 секунд, то сейчас ее отставание составляет 7,4 секунды.

Новый личный рекорд в Кубке мира (12-е место в преследовании) и более чем достойное выступление на первом этапе эстафеты – прошедший уик-энд Дарья Блашко определенно может занести себе в актив.

Прима и Пидручный прибавляют, но за ними пропасть

После первого этапа в Контиолахти Украина в Кубке наций занимала лишь 16-е место. Теперь подопечные Юрая Санитры прогрессировали на 12-ю позицию – и все благодаря Артему Приме и Дмитрию Пидручному, которые в неоптимальных кондициях сохранили команду в серединке командного зачета и даже добились определенного прогресса.

Прима после вялого открытия сезона начинает постепенно разбегаться – если в первом спринте в Контиолахти Артем ногами проиграл Йоханнесу Бё 1 минуту и 47 секунд, то во второй гонке на 10 километров его проигрыш относительно гегемона Кубка мира составил всего 48 секунд! Прогресс в скорости положительно отразился и на результатах Примы – 20-е место в спринте и 26-е в пасьюте.

Пидручный также прибавляет с каждой гонкой, пусть и по качеству результатов Дмитрий пока заметно отстает от Примы. На втором этапе в Контиолахти лидер сборной Украины начал заезжать в очковую зону, а в эстафете на втором этапе отыграл четыре позиции и прервал неприятную серию из шести подряд огневых рубежей с промахами. В этом сезоне Дмитрий в личных гонках закрывает лишь 75% мишеней – так плохо биатлонист из Тернополя не стрелял с момента своего дебюта в Кубке мира в сезоне 2012-2013.

Эстафета в Контиолахти еще раз показала, как сильно Пидручному и Приме не хватает поддержки Сергея Семенова. На экваторе командной гонки украинцы после отрезков своих лидеров шли четвертыми с 9-секундным отставанием от топ-3. Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал на двоих на стрельбище взяли вполне допустимые четыре дополнительных патрона, но ходом на лыжне проиграли целых четыре минуты…

При одном слабом звене за топ-6 при удачном раскладе еще можно бороться, но когда таких звена два, то вряд ли можно рассчитывать на нечто большее, чем конкуренция с Финляндией, Словенией и Беларусью за 10-е место.

Индивидуальная подготовка Джимы – сплошные вопросы

Юлия Джима межсезонье традиционно провела рядом с Урошем Велепецом в команде Словении. Тренер в конце ноября заверил, что олимпийская чемпионка разобралась со своими проблемами со спиной и прошла качественную подготовку со сборами в Поклюке и Рамзау.

Первые гонки сезона показали, что на функциональном уровне Джима сейчас едва ли соответствует уровню Кубка IBU, не говоря о Кубке мира. По чистому лыжному ходу Юлия после двух этапов в Контиолахти занимает лишь 62-е место, проигрывая на энергозатратных финских подъемах по 10 секунд в среднем за километр относительно быстроногих сестер Эберг.

На втором этапе в Контиолахти Джима в спринте с тремя промахами на стойке умудрилась не отобраться в гонку преследования, а на эстафету Юлию не включили «потому что по договоренности со своим личным тренером она хотела немного отдохнуть». Удивительная индивидуальная подготовка, при которой не самая возрастная биатлонистка нуждается в отдыхе уже после трех гонок сезона, не находите?

Пока что все выглядит так, что Джима третий год подряд будет редким гостем в топ-20 и сделает акцент на чемпионат мира. Два последних сезона Юлия не попадала в топ-30 личного зачета в Кубке мира, но при этом на чемпионатах мира дважды помогала сборной Украины взять бронзу в эстафете. Посмотрим, что произойдет в этот раз. Место в эстафетной четверке еще нужно заслужить, а при нынешних результатах Джимы сделать это будет непросто.

Сестры Эберг vs братья Бё: когда сложно найти различия

Биатлонными династиями в современном биатлоне давно не удивить, но если у мужчин братья Бё уже 8 лет стабильно на виду, то у женщин после сестер Семеренко давненько не было такого, чтобы представительницы одной биатлонной семьи шли в топ-10 Кубка мира. Кажется, сестры Эберг готовы исправить эту ситуацию.

Ханна на втором этапе в Контиолахти утвердилась в статусе главного фаворита на Большой хрустальный глобус – победительницу двух последних сезонов Доротею Вирер Эберг-старшая опережает уже на 91 очко, а Марте Олсбю-Ройселанд везет 36 баллов.

Эльвира Карин к превосходной лыжной подготовке добавила стрельбу – и сразу же в спринте поднялась на свой первый подиум в Кубке мира. Именно в Контиолахти младшая из сестер Эберг провела три лучших гонки в карьере и впервые выиграла эстафету. Определенно – у этой девушки большое будущее.

Siblings are ruling the sprints! First the Boe-Brothers, now the Oeberg-Sisters. ???? #KON20



???? @hannaaaoberg @SWEOlympic ????????

???? Anais Chevalier-B. @FedFranceSki ????????

???? @elvira_oberg @SWEOlympic ????????



You can rewatch the women's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/jLHY775gw2