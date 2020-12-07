Блашко: Довольна результатами этапов в Контиолахти

Дарья Блашко накануне в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Контиолахти заняла 12-е место и обновила личный рекорд.

"Результат дался очень тяжело, потому что вчера в эстафете выложилась вообще на полную… Из-за этого сегодня первые три круга были особенно нелегкими и «внатяжку» все шло, но получился хороший результат – это радует.

Я довольна результатами двух этапов в Контиолахти. В целом, этапы дались достаточно тяжело, потому что бежала, получается, все гонки.

Плюс здесь у меня очень сложно идет восстановление, так как я очень плохо сплю. Долго не могу уснуть, а просыпаюсь, как обычно. Поэтому встаешь иногда просто уставшей и выжатой, но к вечеру, вроде бы, немножечко оживаешь и пытаешься что-то сделать, как-то взбодриться до вечера. И, в принципе и в целом, гонки прошли хорошо", - сказала натурализованная украинка.

Дарья Блашко после двух этапов Кубка мира в Контиолахти в личном зачете занимает 22-е место. Это лучший показатель среди всех биатлонистов сборной Украины.