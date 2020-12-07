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IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Контиолахти. ВИДЕО

Биатлон
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IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Контиолахти. ВИДЕО
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После стартовых этапов Кубка мира в личном зачете лидируют Йоханнес Бё и Ханна Эберг.

Что касается украинцев, то у женщин Дарья Блашко идет 22-й, а у мужчин Артем Прима находится на 29-й строке.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2020-2021
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