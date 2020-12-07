IBU представил лучшие моменты этапов Кубка мира в Контиолахти. ВИДЕО

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После стартовых этапов Кубка мира в личном зачете лидируют Йоханнес Бё и Ханна Эберг.
Что касается украинцев, то у женщин Дарья Блашко идет 22-й, а у мужчин Артем Прима находится на 29-й строке.
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