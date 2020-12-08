Эберг признана лучшей биатлонисткой второго этапа Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал Ханну Эберг лучшей на второй этапе Кубка мира в Контиолахти.

На прошлой неделе шведка выиграла спринт, затем помогла своей команде стать первой в эстафете, а в гонке преследования заняла третье место.

Ханна Эберг в текущем сезоне выиграла 2 из 4 личных гонок. В общем зачете Кубка мира шведка опережает ближайшую преследовательницу на 36 очков.

Третий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 11 по 20 декабря.