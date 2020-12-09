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Норвегия и Швеция выиграли 90% гонок биатлонного сезона
Скандинавы доминируют в Кубке мира
После двух этапов Кубка мира в Контиолахти в Кубке мира установилась гегемония Норвегии и Швеции – скандинавы выиграли 9 из 10 гонок, включая обе классических эстафеты.
Единственной гонкой, в которой представители сборных Швеции и Норвегии оказались не на первом месте, стала женская индивидуалка на 15 километров. Ее выиграла победительница двух предыдущих сезонов в Кубке мира Доротея Вирер.
У мужчин в четырех личных гонках в Контиолахти каждый раз был новый победитель – Стурла Легрейд, Йоханнес Бё, Тарье Бё и Себастьян Самуэльссон.
У женщин две гонки выиграла Ханна Эберг, еще по одной победе в активе Доротеи Вирер и Тириль Экхофф.
Два следующих этапа Кубка мира пройдут в Хохфильцене с 11 по 20 декабря.
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