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Пидручный и Семеренко выступят на Рождественской гонке
Украина подтвердила участие на Biathlon World Team Challenge
Федерация лыжных видов спорта Германии опубликовала предварительный список участников традиционной Рождественской гонки.
Украину в выставочной гонке представит лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный и олимпийская чемпионка 2014 года Вита Семеренко.
Также участие в гонке подтвердили Доротея Вирер, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс, Маркета Давидова, Юлиан Эберхард, Симон Шемпп и другие.
В прошлом году Пидручный в паре с Анастасией Меркушиной в Рождественской гонке занял второе место.
Рождественская гонка-2020 пройдет 28 декабря. Из-за пандемии коронавируса выставочное мероприятие перенесено из Гельзенкирхена в Рупольдинг.
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