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Пидручный и Семеренко выступят на Рождественской гонке

Биатлон
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Украина подтвердила участие на Biathlon World Team Challenge

Пидручный и Семеренко выступят на Рождественской гонке
Новина українською

Федерация лыжных видов спорта Германии опубликовала предварительный список участников традиционной Рождественской гонки.

Украину в выставочной гонке представит лидер мужской сборной Дмитрий Пидручный и олимпийская чемпионка 2014 года Вита Семеренко.

Также участие в гонке подтвердили Доротея Вирер, Дениз Херрманн, Франциска Пройсс, Маркета Давидова, Юлиан Эберхард, Симон Шемпп и другие.

В прошлом году Пидручный в паре с Анастасией Меркушиной в Рождественской гонке занял второе место.

Рождественская гонка-2020 пройдет 28 декабря. Из-за пандемии коронавируса выставочное мероприятие перенесено из Гельзенкирхена в Рупольдинг.

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В статье: Вита Семеренко Дмитрий Пидручный
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