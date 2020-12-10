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Пидгрушная не выступит в личных гонках в Хохфильцене

Биатлон
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Елена практически в полном объеме пропустит третий этап Кубка мира

Пидгрушная не выступит в личных гонках в Хохфильцене
Новина українською

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (11-13 декабря).

У женщин в состав вошла Елена Пидгрушная, однако капитан сборной не будет стартовать в спринте. Таким образом, Пидгрушная в Хохфильцене может выступить только в эстафете.

У мужчин спринт в Хохфильцене побегут все заявленные на этап биатлонисты.

Состав сборной Украины на третий этап Кубка мира:

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Суспільне

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