Пидгрушная не выступит в личных гонках в Хохфильцене

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (11-13 декабря).

У женщин в состав вошла Елена Пидгрушная, однако капитан сборной не будет стартовать в спринте. Таким образом, Пидгрушная в Хохфильцене может выступить только в эстафете.

У мужчин спринт в Хохфильцене побегут все заявленные на этап биатлонисты.

Состав сборной Украины на третий этап Кубка мира:

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.