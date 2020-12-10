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Пидгрушная не выступит в личных гонках в Хохфильцене
Елена практически в полном объеме пропустит третий этап Кубка мира
Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой команды на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (11-13 декабря).
У женщин в состав вошла Елена Пидгрушная, однако капитан сборной не будет стартовать в спринте. Таким образом, Пидгрушная в Хохфильцене может выступить только в эстафете.
У мужчин спринт в Хохфильцене побегут все заявленные на этап биатлонисты.
Состав сборной Украины на третий этап Кубка мира:
Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.
Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Екатерина Бех.
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