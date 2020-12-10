На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?

С 11 по 20 декабря австрийский Хохфильцен примет два подряд этапа Кубка мира.

За 9 дней лучшие биатлонисты современности проведут по два спринта, по две гонки преследования, а также по одной классической эстафете и по одному масс-старту.

В пятницу, 11 декабря, пройдут спринтерские гонки – женщин побегут 7,5 км в 11:30 по киевскому времени, а мужчины уйдут на 10-километровую дистанцию в 14:20.

В Украине в прямом эфире гонки Кубка мира показывает телеканал UA: Перший.

Также следить за всеми событиями Кубка мира можно на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол традиционно в текстовом формате проведет трансляции каждой гонки этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Также смотрите календарь Кубка мира в сезоне 2020-2021.