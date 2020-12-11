Женский спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

После двух подряд спаренных этапов Кубка мира по биатлону в Финляндии следующий раунд соревнований примет Австрия. В Хохфильцене с 11 по 20 декабря состоятся двенадцать гонок, а первая из них - спринт в женской программе турнира. Биатлонистки должны выйти на трассу в 12:30 по киевскому времени.

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ОНЛАЙН

09:00 Всем привет и добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию Кубка мира по биатлону! Это третий спринт в новом сезоне, а два первых выиграла шведца Ханна Ёберг. Будет интересно узнать - сможет ли она выиграть и третий подряд старт в этой дисциплине. И конечно же болеем за наших девушек!