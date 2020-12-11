Мужской спринт: текстовая онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

UA-Футбол продолжает внимательно следить за Кубком мира по биатлону. В пятницу, 11 декабря, помимо женского спринта состоится и мужской старт в этой же части программы. Вместе с нашей текстовой трансляцией прямо в этой новости ниже вы не пропустите ни одного события на трассе в австрийском Хохфильцене. Мужчины отправятся на дистанцию длиной в 10 км начиная с 15:20 по киевскому времени. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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09:41 Приветствуем всех на текстовой онлайн-трансляции гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону! Сегодня день спринтов как у женщин, так и у мужчин. Именно в таком порядке и состоятся старты. Присоединяйтесь к нашему онлайну, чтобы узнать: продолжат ли в текущем сезоне гегемонию в спринтах братья Бё, которые уже выиграли по одной гонке, или же шведы, немцы, а то и французы смогут составить им конкуренцию.