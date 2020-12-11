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Дале – сенсационный победитель спринта в Хохфильцене. Украинцы не попали в топ-25
Еще одна сенсация на австрийском этапе Кубка мира
Вслед за Динарой Алимбековой первую личную победу в карьере в спринте добыл Йоханнес Дале – норвежец закрыл все 10 мишеней на стрельбище и показал лучший ход на лыжне.
Вместе с Дале на подиум спринта в Хохфильцене поднялись два француза – Кантен Фийон Майе и Фабьен Клод.
Лидер Кубка мира Йоханнес Бё на стойке ошибся последним выстрелом и упустил место на подиуме. С аналогичными проблемами столкнулся и Тарье Бё, у которого два промаха на стойке.
Что касается украинцев, то в очковую зону попал только Артем Прима. Компанию Приме в преследовании составит только Антон Дудченко, а вот лидер сборной Дмитрий Пидручный в спринте при всего одном промахе на стрельбище не попал даже в топ-70.
1. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0) 23:32,5
2. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +17,1
3. Фабьен Клод (Франция, 0+1) +29,0
...
30. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:34,1
52. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +2:16,6
68. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:35,2
74. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +2:49,2
87. Руслан Ткаленко (Украина, 2+1) +3:16,2
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