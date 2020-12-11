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Дале – сенсационный победитель спринта в Хохфильцене. Украинцы не попали в топ-25

Биатлон
(1 голосов)

Еще одна сенсация на австрийском этапе Кубка мира

Дале – сенсационный победитель спринта в Хохфильцене. Украинцы не попали в топ-25
Новина українською

Вслед за Динарой Алимбековой первую личную победу в карьере в спринте добыл Йоханнес Дале – норвежец закрыл все 10 мишеней на стрельбище и показал лучший ход на лыжне.

Вместе с Дале на подиум спринта в Хохфильцене поднялись два француза – Кантен Фийон Майе и Фабьен Клод.

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё на стойке ошибся последним выстрелом и упустил место на подиуме. С аналогичными проблемами столкнулся и Тарье Бё, у которого два промаха на стойке.

Что касается украинцев, то в очковую зону попал только Артем Прима. Компанию Приме в преследовании составит только Антон Дудченко, а вот лидер сборной Дмитрий Пидручный в спринте при всего одном промахе на стрельбище не попал даже в топ-70.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Хохфильцен. Мужчины. Результаты спринта:

1. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0) 23:32,5

2. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +17,1

3. Фабьен Клод (Франция, 0+1) +29,0

...

30. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:34,1

52. Антон Дудченко (Украина, 1+0) +2:16,6

68. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:35,2

74. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +2:49,2

87. Руслан Ткаленко (Украина, 2+1) +3:16,2

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В статье: Кубок мира по биатлону 2020-2021 Йоханнес Дале
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Комментарии (1)
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alktus (Хмельницкий)
11.12.2020 в 17:00
Жах
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