Дарья Блашко: Как мне казалось по ходу гонки, бежала я очень достойно

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала результаты женского спринта в рамках 3 этапа Кубка мира 2020/2021 в австрийском Хохфильцене. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

- Даша, в спринте вышел очередной достойный результат в этом сезоне. Как ты сама оцениваешь результат в гонке и как себя чувствовала в ней?

- Как мне казалось по ходу гонки, бежала я очень достойно. Что касается стрельбы, опять немного не справилась со скоростью. Хотя в целом - справилась, и ноль дает повод для оптимизма. Но в итоге проигрыш по времени вышел почти таким же, как в Контиолахти. А плотность результатов по сравнению с предыдущими этапами увеличилось: если в предыдущем спринте, уступив 1 минуту 21 секунду, я была 18-й, то сегодня с проигрышем 1 минута 5 секунд - только 24-я. Соответственно, нужно бороться за каждую секунду.

- То, что стартовала ты в начале протокола, - помогло или помешало?

- Я думаю, особого значения это не имело. Просто при раннем стартовом номере проходит меньше времени между пристрелкой и стартом. И в этом плане проще, чем в поздних группах, когда постоянно остываешь, разминаешься, и больше времени приходится держать себя в тонусе. А что касается условий в гонке, мне кажется, сегодня особой разницы для стартовых групп не было. Трасса была жесткой и сильно не разбивалась.

- Теперь очередное испытание. Сейчас уже на фоне эстафеты недельной давности лучше понимаешь, чего ждать от себя и соперниц на первом этапе?

- Каждая гонка - это новый старт, и никогда точно не знаешь, чего от нее ожидать. Случиться может все, что угодно, поэтому здесь и сейчас надо быть готовым показать все, на что ты способен. Но, конечно, надеюсь, что все будет хорошо!