Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Хохфильцене. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию классической женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Представительницы 23 сборных мира, включая и квартет из Украины, отправятся на дистанцию в 12:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 6 километра вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

5-1. Дарья Блашко

5-2. Юлия Джима

5-3. Валя Семеренко

5-4. Елена Пидгрушная

Полный старт-лист эстафеты в Хохфильцене

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?

ОНЛАЙН

12:10. Первая эстафета сезона прошла в Контиолахти на прошлой неделе и завершилась победой квартета из Швеции.

Украина (Блашко, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Пидгрушная) заняла 5-е место с двумя кругами штрафа на третьем и четвертом этапах.

Итоговый протокол эстафеты в Контиолахти

12:00. Добрый день! Суббота в Хохфильцене – день элитного биатлона. Ровно через 45 минут в Австрии начнется эстафетная гонка среди женщин. Не пропустите!