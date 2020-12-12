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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета в Хохфильцене. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию классической женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Представительницы 23 сборных мира, включая и квартет из Украины, отправятся на дистанцию в 12:45 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 6 километра вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
5-1. Дарья Блашко
5-2. Юлия Джима
5-3. Валя Семеренко
5-4. Елена Пидгрушная
Полный старт-лист эстафеты в Хохфильцене
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
12:10. Первая эстафета сезона прошла в Контиолахти на прошлой неделе и завершилась победой квартета из Швеции.
Украина (Блашко, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Пидгрушная) заняла 5-е место с двумя кругами штрафа на третьем и четвертом этапах.
Итоговый протокол эстафеты в Контиолахти
12:00. Добрый день! Суббота в Хохфильцене – день элитного биатлона. Ровно через 45 минут в Австрии начнется эстафетная гонка среди женщин. Не пропустите!
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