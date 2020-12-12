Хохфильцен. Норвегия побеждает в женской эстафете, Украина - седьмая

Сегодня, 12 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафетная гонка.

Победу одержала сборная команда Норвегии, серебро у французских биатлонисток, а ТОП 3 замкнули представительницы Швеции.

Что касается Украины, то Дарья Блашко начала свой этап в одном темпе с лидерами. Отработав лежку на ноль, второй круг украинка прошла довольно неплохо, но задержалась на стрельбе стоя. Три дополнительных патрона, средний темп последнего круга и передача эстафеты на 9 позиции с отставанием в 34 секунды.

Юлия Джима стартовала небыстро, в своем темпе. Первый рубеж она сработала в ноль, второй круг прошла с небольшим отставанием от лидера, точно отстреляла на стойке, тогда как соперницы мазали и очень много. Последний круг украинка несколько проиграла лидерам ходом, но передала эстафету в группе преследования на 5 позиции с отставанием в 11 секунд.

Валя Семеренко первый отрезок дистанции прошла с небольшим отставанием от лидеров. Но сразу украинка задержалась на первой стрельбе. Два дополнительных патрона пришлось ей использовать, но соперницы также промахивались. Второй круг Валенина пыталась держаться за французской и итальянской биатлонистками. Стойка у Валентины тоже не задалась, три дополнительных патрона, к счастью без штрафа, последний круг очень медленный и передача эстафетной палочки на 7 месте с отставанием в 1 минуту 9 секунд.

Елена Пидгрушная ходом свой этап прошла очень слабо как для финишера. Ноль на лежке и плюс два на стойке привезли нашу команду на 7 место.

Хохфильцен. Кубок мира 2020/2021

Эстафета

Женщины

1. Норвегия (1 + 6)

2. Франция (0 + 16) (+24,5с.)

3. Швеция (1 + 9) (+32,5с.)

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7. Украина (0 + 10) (+1.13,3с.)

Дарья Блашко (0 + 0, 0 + 3) (+34,0с.)

Юлия Джима (0 + 0, 0 + 0) (+11,4с.)

Валя Семеренко (0 + 2; 0 + 3) (+1.09,2с.)

Елена Пидгрушная (0 + 0, 0 + 2)