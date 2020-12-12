Елена Пидгрушная: Я тяжело переношу акклиматизацию на такой высоте

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала результат эстафетной гонки в Хохфильцене. Ее слова цитирует biathlon.cоm.ua:

- Лена, оправдала ли эстафетная гонка ваши ожидания? Помог дополнительный день отдыха лучше подготовиться к эстафете?

- Если честно, конечно, хотелось более высокую позицию, чем седьмое место. Я разочарована, что не смогла устоять на финише. Хорошо, что у меня был день отдыха, поскольку я тяжело переношу акклиматизацию на такой высоте, вчера был бы плохой результат.

Сегодня мне удалось быть более или менее в оптимальном состоянии и бороться с сильнейшими. К сожалению, немного не хватило. Жаль, - сказала она.