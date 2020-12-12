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Хохфильцен. Кентен Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, украинцы не попали в ТОП 40

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Хохфильцен. Кентен Фийон-Майе побеждает в гонке преследования, украинцы не попали в ТОП 40
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря в австрийском Хохфильцени состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде одержал биатлонист из Франции Кентен Фийон-Майе, серебряная награда досталась его соотечественнику Эмильену Жаклену, а ТОП 3 замкнул спортсмен из Норвегии Йоханес Дале.

Что касается украинцев, то лучшим среди двух наших представителей стал Артем Прима, который настрелял 7 штрафных кругов, но за счет неплохой скорости сумел финишировать на 43 месте.

Хохфильцен. Кубок мира 2020/2021

Гонка преследования

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (0 + 0 + 0 + 0)

2. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) (+25,5с.)

3. Йоханес Дале (1 + 0 + 1 + 0) (+49,5с.)

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43. Артем Прима (2 + 1 + 3 + 1) (+4.43,3с.)

45. Антон Дудченко (0 + 0 + 2 + 1) (+4.50,0с.)

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В статье: Артем Прима Кентен Фийон-Майе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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