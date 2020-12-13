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Состав сборной Украины на последние гонки третьего этапа в Хохфильцене
Сегодня состоятся заключительные гонки
Сегодня, 13 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2020/2021 состоится две гонки.
В 12:45 по Киеву на старт в гонке преследования выйдут женщины. Украину в данной дисциплине представят 4 спортсменки:
22. Юлия Джима (+0,58)
24. Дарья Блашко (+1.05)
45. Валентина Семеренко (+1.38)
59. Екатерина Бех (+2.04)
Завершать соревновательный день будет мужская эстафета, начало в 15:00. За честь государства постоят:
10-1. Артем Прима
10-2. Руслан Ткаленко
10-3. Дмитрий Пидручный
10-4. Антон Дудченко
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