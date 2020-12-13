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Состав сборной Украины на последние гонки третьего этапа в Хохфильцене

Биатлон
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Сегодня состоятся заключительные гонки

Состав сборной Украины на последние гонки третьего этапа в Хохфильцене
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2020/2021 состоится две гонки.

В 12:45 по Киеву на старт в гонке преследования выйдут женщины. Украину в данной дисциплине представят 4 спортсменки:

22. Юлия Джима (+0,58)

24. Дарья Блашко (+1.05)

45. Валентина Семеренко (+1.38)

59. Екатерина Бех (+2.04)

Завершать соревновательный день будет мужская эстафета, начало в 15:00. За честь государства постоят:

10-1. Артем Прима

10-2. Руслан Ткаленко

10-3. Дмитрий Пидручный

10-4. Антон Дудченко

Результаты женской эстафеты

Результаты мужского персьюта

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В статье: сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону 2020-2021
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