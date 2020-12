Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование в Хохфильцене. Как это было

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Пасьют на 10 км с четырьмя огневыми рубежами начнется в 12:45 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями пасьюта с Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Екатериной Бех вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинок:

22. Юлия Джима +0:58

24. Дарья Блашко +1:05

45. Валя Семеренко +1:38

59. Екатерина Бех +2:04

Валя Семеренко, несмотря на попадание в преследование, в сегодняшней гонке стартовать не будет.

ОНЛАЙН

13:21. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч! И любите биатлон!

13:20. Топ-10 преследования в Хохфильцене:

13:19. Джима и Бех не попали в очковую зону

Юлия с пятью кругами штрафа стала 43-й, а Екатерина при пяти незакрытых мишенях на стрельбище добилась прогресса в 7 позиций – 52-е место.

13:17. Блашко финишировала 18-й

С одним промахом на финальной стойке Дарья в преследовании поднялась на 6 позиции. Отличный результат!

13:16. Олсбю-Ройселанд стала новым лидером общего зачета Кубка мира. Но Алимбекова и Эберг на расстояние вытянутой руки.

13:15. Олсбю-Ройселанд – победительница преследования в Хохфильцене

Седьмая личная победа в карьере для норвежки и вторая в пасьютах.

Динара Алимбекова сохранила второе место, а Жюлья Симон на последнем круге обошла Ханну Эберг и стала третьей!

13:13. Джима – еще два промаха

Олимпийская чемпионка упала на 39-е место. Печально…

13:11. Блашко ушла на круг штрафа

Дарья убежала на финальный круг на 16-м месте.

13:10. Топ-10 после последней стрельбы:

Ханна Эберг готова взять медаль с 29-й стартовой позиции! Феноменально!

13:09. Олсбю-Ройселанд мажет последним выстрелом! Чем ответит Алимбекова? 5 из 5!

13:06. Топ-10 перед финальной стрельбой:

Ханна Эберг уже четвертая! Сумасшедший прорыв лидера Кубка мира.

13:05. Блашко – 5 из 5! Джима – 300 метров штрафа

Дарья поднялась уже на 12-е место (+1:12.4). Юлия откатилась на 33-ю строку (+2:33.3).

13:03. Третья стрельба. Олсбю-Ройселанд и Алимбекова попадают все. Вирер – круг штрафа. У Эльвиры Эберг завал.

13:02. На отсечке 5,6 км квартет лидеров опережает преследовательниц на 20 секунд. Блашко – 19-я (+1:05.3).

13:01. Топ-10 после второй стрельбы:

13:00. У Бех три промаха на лежке

Екатерина только на 57-м месте (+3:14.8).

12:59. Блашко и Джима точны на второй стрельбе!

Дарья на экваторе пасьюта поднялась идет 17-й (+54,5), а Юлия располагается на 29-м месте (+1:19.4).

12:58. Вторая стрельба. Алимбекова, Вирер, Олсбю-Ройселанд и Эльвира Эберг закрыли все мишени!

12:56. Алимбекова упала на втором круге! Динара пропустила вперед Давидову и Пройсс.

12:54. Топ-10 после первой стрельбы:

Тем временем Ханна Эберг уже 17-я (56,2).

12:53. Бех закрыла все мишени на лежке

Екатерина существенно приблизилась к очковой зоне. Сейчас она 45-я (1:58.8).

12:52. Блашко точна на лежке! У Джимы круг штрафа

Дарья поднялась на 18-е место (+57,9). Юлия вернулась на трассу 34-й (+1:25.8).

12:51. Первая стрельба. Алимбекова – 5 из 5, а у Экхофф три круга штрафа! Мажет и Олсбю-Ройселанд.

12:50. Отсечка 1,6 км. Алимбекова на 5 секунд опережает Экхофф. Джима – 22-я (+1:00.5), Блашко – 25-я (+1:03.7).

12:47. Джима, Блашко и Бех стартовали в преследовании. Валя Семеренко пасьют пропускает.

12:45. Гонка стартовала!

Динара Алимбекова уже на трассе. Через 2 минуты стартовый рубеж будет закрыт – результаты в спринте были очень плотными, а это гарантия непредсказуемого и зрелищного пасьюта!

12:35. Дополнительная интрига сегодняшней гонки – ситуация на вершине Кубка мира. Ханна Эберг на 5 очков опережает Динару Алимбекову и Марте Олсбю Ройселанд, но сегодня шведка стартует только 29-й и будет проигрывать Алимбековой 1 минуту и 15 секунд.

Как вы понимаете, у Эберг небольшие шансы сохранить желтый биб – ей нужна идеальная стрельба и провал двух главных соперниц.

