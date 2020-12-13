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Хохфильцен. Марте Олсбю выигрывает гонку преследования, Блашко - в ТОП 20

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Хохфильцен. Марте Олсбю выигрывает гонку преследования, Блашко - в ТОП 20
UA-Футбол
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Сегодня, 13 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования.

Победу в заезде завоевала представительница Норвегии Марте Олсбю, серебро у белоруски Динары Алимбековой, а ТОП 3 замкнула французская спортсменка Жулия Симон.

Что касается украинок, то лучшей среди наших была Дарья Блашко, которая с одним промахом по дистанции и средним ходом стала в итоге 18-й.

Хохфильцен. Гонка преследования

Женщины

1. Марте Олсбю (1 + 0 + 0 + 1)

2. Динара Алимбекова (0 + 0 + 0 + 0) (+13,9с.)

3. Жулия Симон (2 + 1 + 0 + 0) (+17,8с.)

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18. Дарья Блашко (0 + 0 + 0 + 1) (+1.59,3с.)

43. Юлия Джима (1 + 0 + 2 + 2) (+3.37,7с.)

52. Екатерина Бех (0 + 3 + 2 + 0) (+4.54,7с.)

DNS. Валентина Семеренко

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В статье: Марте Ольсбю Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2020-2021
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