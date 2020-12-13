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Хохфильцен. Марте Олсбю выигрывает гонку преследования, Блашко - в ТОП 20
Результаты женского персьюта
Сегодня, 13 декабря в австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования.
Победу в заезде завоевала представительница Норвегии Марте Олсбю, серебро у белоруски Динары Алимбековой, а ТОП 3 замкнула французская спортсменка Жулия Симон.
Что касается украинок, то лучшей среди наших была Дарья Блашко, которая с одним промахом по дистанции и средним ходом стала в итоге 18-й.
Хохфильцен. Гонка преследования
Женщины
1. Марте Олсбю (1 + 0 + 0 + 1)
2. Динара Алимбекова (0 + 0 + 0 + 0) (+13,9с.)
3. Жулия Симон (2 + 1 + 0 + 0) (+17,8с.)
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18. Дарья Блашко (0 + 0 + 0 + 1) (+1.59,3с.)
43. Юлия Джима (1 + 0 + 2 + 2) (+3.37,7с.)
52. Екатерина Бех (0 + 3 + 2 + 0) (+4.54,7с.)
DNS. Валентина Семеренко
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