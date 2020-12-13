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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE

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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка при участии 25 команд начнется в 15:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 7,5 километра при участии квартета из Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

10-1. Артем Прима

10-2. Руслан Ткаленко

10-3. Дмитрий Пидручный

10-4. Антон Дудченко

Полный старт-лист эстафеты в Хохфильцене

Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира

На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?

ОНЛАЙН

15:35. Топ-10 после четвертой стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE - изображение 1

Два круга штрафа для Франции от Жаклена! И галлы упали на 14-е место.

15:34. Ткаленко избежал круга штрафа на стойке

Но Украина упала на 13-е место с минутным отставанием от лидеров.

15:30. На отсечке 11,4 км Дале сократил отставание от группы Жаклена всего до 5 секунд. Ткаленко опустился на 10-е место (+32,3).

15:28. Топ-10 после третьей стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE - изображение 2

Норвежец Дале задержался на лежке и потерял контакт с большой группой лидеров.

15:27. Ткаленко безупречен на лежке

Украина защитила 8-е место.

15:23. Отсечка 8,9 км. Жаклен перехватил лидерство. Ткаленко идет 8-м с 20-секундным отставанием от лидирующей группы.

15:21. Норвегия, Финляндия и Франция – лидеры эстафеты после первого этапа:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE - изображение 3

15:18. Прима завершил стартовый этап на 8-м месте

С одним дополнительным патроном на стойке Артем на последнем круге потерял одну позицию.

Украинскую эстафету на втором этапе подхватывает Руслан Ткаленко.

15:15. Топ-10 после второй стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE - изображение 4

15:14. Прима взял один доп на лежке

Артем поднялся на 7-е место. Отлично!

15:11. Отсечка 3,9 км. Легрейд тянет группу за собой. Прима – 10-й (+12,5).

15:08. Топ-10 после первой стрельбы:

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE - изображение 5

В штиль многие легко справились с лежкой.

15:06. Прима расстрелял все мишени на лежке!

Украина идет на 13-й позиции (+9,6).

15:03. Первые мгновения нашей гонки:

15:00. Гонка стартовала!

Артем Прима, Стурла Легрейд и компания начали первый этап.

14:50. Что сказать о сборной Украины? Юрай Санитра продолжает эксперименты. Сегодня эстафету будет закрывать Антон Дудченко, а лидер команды Дмитрий Пидручный на свежих ногах после пропуска преследования выступит на третьем этапе.

14:35. Первая эстафета сезона прошла 6 декабря в Контиолахти и завершилась победой квартета из Норвегии. Швеция и Германия были на подиуме в той гонке, а вот звездная Франция стала только 8-й.

14:20. Добрый день! UA-Футбол приглашает всех поклонников биатлона на мужскую эстафетную гонку в Хохфильцене. Нас ждет яркая битва Норвегии и Франции – все начнется ровно в 15:00!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2020-2021
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