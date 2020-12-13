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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета в Хохфильцене. LIVE
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка при участии 25 команд начнется в 15:00 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями эстафеты 4 по 7,5 километра при участии квартета из Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
10-1. Артем Прима
10-2. Руслан Ткаленко
10-3. Дмитрий Пидручный
10-4. Антон Дудченко
Полный старт-лист эстафеты в Хохфильцене
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
15:35. Топ-10 после четвертой стрельбы:
Два круга штрафа для Франции от Жаклена! И галлы упали на 14-е место.
15:34. Ткаленко избежал круга штрафа на стойке
Но Украина упала на 13-е место с минутным отставанием от лидеров.
15:30. На отсечке 11,4 км Дале сократил отставание от группы Жаклена всего до 5 секунд. Ткаленко опустился на 10-е место (+32,3).
15:28. Топ-10 после третьей стрельбы:
Норвежец Дале задержался на лежке и потерял контакт с большой группой лидеров.
15:27. Ткаленко безупречен на лежке
Украина защитила 8-е место.
15:23. Отсечка 8,9 км. Жаклен перехватил лидерство. Ткаленко идет 8-м с 20-секундным отставанием от лидирующей группы.
15:21. Норвегия, Финляндия и Франция – лидеры эстафеты после первого этапа:
15:18. Прима завершил стартовый этап на 8-м месте
С одним дополнительным патроном на стойке Артем на последнем круге потерял одну позицию.
Украинскую эстафету на втором этапе подхватывает Руслан Ткаленко.
15:15. Топ-10 после второй стрельбы:
15:14. Прима взял один доп на лежке
Артем поднялся на 7-е место. Отлично!
15:11. Отсечка 3,9 км. Легрейд тянет группу за собой. Прима – 10-й (+12,5).
15:08. Топ-10 после первой стрельбы:
В штиль многие легко справились с лежкой.
15:06. Прима расстрелял все мишени на лежке!
Украина идет на 13-й позиции (+9,6).
15:03. Первые мгновения нашей гонки:
It's the last competition for this weekend! Settle in, grab a snack, and enjoy the men's relay from Hochfilzen. ????— IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2020
Watch the men's relay LIVE on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/YoOPv64DRa
15:00. Гонка стартовала!
Артем Прима, Стурла Легрейд и компания начали первый этап.
14:50. Что сказать о сборной Украины? Юрай Санитра продолжает эксперименты. Сегодня эстафету будет закрывать Антон Дудченко, а лидер команды Дмитрий Пидручный на свежих ногах после пропуска преследования выступит на третьем этапе.
14:35. Первая эстафета сезона прошла 6 декабря в Контиолахти и завершилась победой квартета из Норвегии. Швеция и Германия были на подиуме в той гонке, а вот звездная Франция стала только 8-й.
14:20. Добрый день! UA-Футбол приглашает всех поклонников биатлона на мужскую эстафетную гонку в Хохфильцене. Нас ждет яркая битва Норвегии и Франции – все начнется ровно в 15:00!
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