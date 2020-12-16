Меркушина попала в состав на спринт в Хохфильцене

Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал имена биатлонистов, которые 17-18 декабря выступят в спринтах на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Состав сборной Украины на спринты в Хохфильцене:

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Женщины: Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина.

Что касается Виты Семеренко и Екатерины Бех, то они продолжат тренироваться в Хохфильцене с прицелом на следующие этапы Кубка мира.

На четвертом этапе в Хохфильцене биатлонисты выступят в спринтах, гонках преследования и масс-стартах.