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Меркушина попала в состав на спринт в Хохфильцене

Биатлон
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Анастасия дебютирует в новом сезоне Кубка мира

Меркушина попала в состав на спринт в Хохфильцене
Новина українською

Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал имена биатлонистов, которые 17-18 декабря выступят в спринтах на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Состав сборной Украины на спринты в Хохфильцене:

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Женщины: Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина.

Что касается Виты Семеренко и Екатерины Бех, то они продолжат тренироваться в Хохфильцене с прицелом на следующие этапы Кубка мира.

На четвертом этапе в Хохфильцене биатлонисты выступят в спринтах, гонках преследования и масс-стартах.

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В статье: Анастасия Меркушина Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Суспільне

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