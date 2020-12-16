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Меркушина попала в состав на спринт в Хохфильцене
Анастасия дебютирует в новом сезоне Кубка мира
Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра назвал имена биатлонистов, которые 17-18 декабря выступят в спринтах на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Состав сборной Украины на спринты в Хохфильцене:
Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.
Женщины: Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина.
Что касается Виты Семеренко и Екатерины Бех, то они продолжат тренироваться в Хохфильцене с прицелом на следующие этапы Кубка мира.
На четвертом этапе в Хохфильцене биатлонисты выступят в спринтах, гонках преследования и масс-стартах.
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