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Цымбал откроет украинский спринт в Хохфильцене
Гонка уже через несколько часов
Международный союз биатлонистов опубликовал старт-лист мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Украина заявила на гонку пятерых биатлонистов, а первым в бой уйдет Богдан Цымбал.
Отметим, что лидер Кубка мира Йоханнес Бё в спринте стартует под 44-м номером.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
2. Богдан Цымбал
34. Артем Прима
42. Дмитрий Пидручный
49. Антон Дудченко
95. Руслан Ткаленко
Полный старт-лист спринта в Хохфильцене (начало гонки в 15:15)
Ранее UA-Футбол сообщал, где смотреть гонки Кубка мира в Хохфильцене.
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