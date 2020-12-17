Цымбал откроет украинский спринт в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал старт-лист мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Украина заявила на гонку пятерых биатлонистов, а первым в бой уйдет Богдан Цымбал.

Отметим, что лидер Кубка мира Йоханнес Бё в спринте стартует под 44-м номером.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

2. Богдан Цымбал

34. Артем Прима

42. Дмитрий Пидручный

49. Антон Дудченко

95. Руслан Ткаленко

Полный старт-лист спринта в Хохфильцене (начало гонки в 15:15)

Ранее UA-Футбол сообщал, где смотреть гонки Кубка мира в Хохфильцене.