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IBU сообщил о коронавирусе в сборной Германии

Биатлон
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COVID-19 снова атаковал Кубок мира по биатлону

IBU сообщил о коронавирусе в сборной Германии
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что один из членов сборной Германии сдал положительный тест на коронавирус. Его немедленно изолировали.

"Никто из спортсменов или других членов команды не пострадал. Соответствующие органы здравоохранения были проинформированы", - сообщает IBU.

На данный момент в Кубке мира по биатлону не зафиксировано ни одного заражения среди биатлонистов.

Четвертый этап Кубка мира стартует сегодня в Хохфильцене мужским спринтом. Начало гонки – в 15:15 по киевскому времени.

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В статье: коронавирус Кубок мира по биатлону 2020-2021
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