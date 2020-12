IBU сообщил о коронавирусе в сборной Германии

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что один из членов сборной Германии сдал положительный тест на коронавирус. Его немедленно изолировали.

"Никто из спортсменов или других членов команды не пострадал. Соответствующие органы здравоохранения были проинформированы", - сообщает IBU.

In the last ten days the IBU has conducted 1800 SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup Biathlon in Hochfilzen, Austria.



One member of the German team tested positive yesterday during the onboarding process. (1/2)