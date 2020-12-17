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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Хохфильцене. Как это было
Биатлон смотреть онлайн Кубок мира
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка с двумя стрельбами на 10 километров начнется в 15:15 по киевскому времени.
Следить за всеми событиями третьего спринта сезона при участии пятерых биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинцев:
2. Богдан Цымбал
34. Артем Прима
42. Дмитрий Пидручный
49. Антон Дудченко
95. Руслан Ткаленко
Полный старт-лист спринта в Хохфильцене
Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
На очереди Хохфильцен. Где смотреть гонки третьего и четвертого этапов Кубка мира?
16:33. На этом UA-Футбол прощается с Вами. Поздравляем всех фанатов украинского биатлона с хорошей гонкой. Любите биатлон!
16:32. Топ-10 спринта в Хохфильцене:
Гегемония норвежцев и 6-е место Пидручного.
16:30. Теперь официально – Дмитрий Пидручный попал в топ-6 спринта в Хохфильцене.
А Антон Дудченко замкнул топ-20 и обновил личный рекорд в Кубке мира.
Браво, парни!
16:28. Ткаленко не попал в преследование
Руслан на финише с двумя промахами на стрельбище лишь 71-й.
16:25. Самуэльссон отодвинул Пидручного на 6-е место. А Дудченко опустился на 19-е место.
16:21. Ткаленко дважды ошибся на стойке
Руслан покинул стрельбище на 70-м месте. Кажется, этап в Хохфильцене для него завершен.
16:19. Самуэльссон выбил 10 из 10 на стрельбище, но шансов на медаль у него почти нет. А вот Пидручного швед наверняка подвинет на шестое место.
16:15. Вторая победа в сезоне для Стурлы Легрейда. И он становится лидером Кубка мира по количеству выигранных гонок!
An absolutely flawless performance from Sturla Holm Laegreid and he's about to take the lead in the finish. ????????????— IBU World Cup (@IBU_WC) December 17, 2020
Watch the men's sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/lZ86iihB5D
16:11. Ткаленко разбил все мишени на лежке
Но с ходом на лыжне у Руслана большие проблемы. Он только 45-й с 43-секундным отставанием от промежуточного лидера.
16:07. Кристиансен подвинул Пидручного на 5-е место. Ох уж эти норвежцы…
16:05. Два украинца в топ-15. Как не насладиться этой картиной?
16:04. Дудченко финишировал 14-м
Антон в свой день рождения может подарить сам себе новый личный рекорд в Кубке мира. Для этого ему в итоговом протоколе нужно не опуститься ниже 27-го места.
16:01. Пидручный – четвертый на финише!
Дмитрий позади Легрейда, Дале и Бё-младшего, но ему удалось в заочной борьбе обойти звездных французов Фийона Майе и Жаклена. Прекрасная гонка от капитана сборной Украины!
15:59. А топ-10 на финише выглядит так:
Артем Прима уже не входит в первую двадцатку, Богдан Цымбал и того ниже.
15:57. Легрейд с идеальной стрельбой на финише привез Фийону Майе 52 секунды! Это не просто победа, но еще и заявка на доминирование в гонке преследования!
15:56. Дудченко – 5 из 5 на стойке!
Антон в день 24-летия делает заявку на топ-20. Сейчас он на 11-м месте, но нужен хороший последний круг.
15:54. Йоханнес Бё с сумасшедшей скорострельностью отработал стойку и вышел на третье место. Но у лидера Кубка мира нет шансов подвинуть Легрейда и Дале. Неужели будет норвежский хет-трик?
15:53. Пидручный врывается в топ-3!
Как долго мы этого ждали! Дмитрий закрыл 10 из 10 на стрельбище и улетел на финальный круг позади Легрейда и Дале.
15:51. Легрейд делает заявку на победу! И это повод взглянуть на ситуацию в топ-10 после второго огневого рубежа:
15:49. Прима ушел на 150 метров штрафа
Артем показывает 22-й промежуточный результат. На очковую зону претендовать будет сложно…
15:48. Дудченко – 5 из 5 на лежке!
Сегодняшний именинник вернулся на трассу на 20-м месте. Выше Йоханнеса Бё!
15:47. Тем временем на вершине промежуточного протокола после лежки находятся два молодых норвежца:
15:45. Йоханнес Бё – два промаха на лежке! Фаворит Кубка мира вернулся на трассу лишь на 20-м месте.
15:44. Пидручный идеален на лежке!
Дмитрий показывает предварительный 5-й результат – +14,8 относительно норвежца Легрейда.
15:41. Йоханнес Бё невероятно быстр на первом круге. Лидер Кубка мира на отсечке 1,9 опережает Йоханнеса Дале на 5,3 секунды.
15:40. Прима мажет на лежке
С одним промахом Артем проигрывает промежуточному лидеру почти 40 секунд.
15:37. Промежуточное положение в топ-10 после лежки:
15:36. Прима стартовал в гонке и уже добрался до отсечки 1,9 км. У Артема 15-й график (+8,9).
15:34. У Цымбала два промаха на стойке
Богдан с такой стрельбой не может рассчитывать даже на топ-60.
15:31. 15 биатлонистов прошли первый огневой рубеж. График Клода остается лучшим, а Цымбал, к сожалению, пока худший на экваторе гонки.
15:25. Цымбал ушел на круг штрафа на лежке
Богдан уже более 50 секунд проигрывает Клоду, который с нулем на лежке возглавил промежуточный протокол.
15:20. Цымбал на отсечке 1,9 км проиграл 15 секунд Фабьену Клоду из Франции.
15:15. Гонка стартовала!
Спринт открывает лидер сборной Латвии Андрей Расторгуев, а под №2 на дистанцию уйдет наш Богдан Цымбал.
15:08. Самое время взглянуть на ситуацию в Кубке мира.
Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё (296) ровно на 50 очков опережает Себастьяна Самуэльссона (246), а топ-3 замыкает Кантен Фийон-Майе (237).
В зачете спринтерских гонок в топ-3 входят Бё-младший (151 очко), Йоханнес Дале (124) и Себастьян Самуэльссон (117).
14:55. В Хохфильцене сегодня солнечная приятная погода:
Up, up, up in the sky...welcome back in the office! ☀️ Wait to see the stadium from ????-eye view! The men’s sprint starts at 14:15 CET. Who else is looking forward? ????— IBU World Cup (@IBU_WC) December 17, 2020
___#biathlon #biathlonunited #HOC20 #winter #wintersport pic.twitter.com/yiOijXrNZh
14:45. Добрый день! Сегодня в Хохфильцене стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Программу 4-дневных соревнований на австрийском снеге открывает мужской спринт. Гонка начнется ровно через 30 минут!
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