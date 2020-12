Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Хохфильцене. Как это было

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка с двумя стрельбами на 10 километров начнется в 15:15 по киевскому времени.

Стартовые позиции украинцев:

2. Богдан Цымбал

34. Артем Прима

42. Дмитрий Пидручный

49. Антон Дудченко

95. Руслан Ткаленко

Полный старт-лист спринта в Хохфильцене

ОНЛАЙН

16:33. На этом UA-Футбол прощается с Вами. Поздравляем всех фанатов украинского биатлона с хорошей гонкой. Любите биатлон!

16:32. Топ-10 спринта в Хохфильцене:

Гегемония норвежцев и 6-е место Пидручного.

16:30. Теперь официально – Дмитрий Пидручный попал в топ-6 спринта в Хохфильцене.

А Антон Дудченко замкнул топ-20 и обновил личный рекорд в Кубке мира.

Браво, парни!

16:28. Ткаленко не попал в преследование

Руслан на финише с двумя промахами на стрельбище лишь 71-й.

16:25. Самуэльссон отодвинул Пидручного на 6-е место. А Дудченко опустился на 19-е место.

16:21. Ткаленко дважды ошибся на стойке

Руслан покинул стрельбище на 70-м месте. Кажется, этап в Хохфильцене для него завершен.

16:19. Самуэльссон выбил 10 из 10 на стрельбище, но шансов на медаль у него почти нет. А вот Пидручного швед наверняка подвинет на шестое место.

16:15. Вторая победа в сезоне для Стурлы Легрейда. И он становится лидером Кубка мира по количеству выигранных гонок!

16:11. Ткаленко разбил все мишени на лежке

Но с ходом на лыжне у Руслана большие проблемы. Он только 45-й с 43-секундным отставанием от промежуточного лидера.

16:07. Кристиансен подвинул Пидручного на 5-е место. Ох уж эти норвежцы…

16:05. Два украинца в топ-15. Как не насладиться этой картиной?

16:04. Дудченко финишировал 14-м

Антон в свой день рождения может подарить сам себе новый личный рекорд в Кубке мира. Для этого ему в итоговом протоколе нужно не опуститься ниже 27-го места.

16:01. Пидручный – четвертый на финише!

Дмитрий позади Легрейда, Дале и Бё-младшего, но ему удалось в заочной борьбе обойти звездных французов Фийона Майе и Жаклена. Прекрасная гонка от капитана сборной Украины!

15:59. А топ-10 на финише выглядит так:

Артем Прима уже не входит в первую двадцатку, Богдан Цымбал и того ниже.

15:57. Легрейд с идеальной стрельбой на финише привез Фийону Майе 52 секунды! Это не просто победа, но еще и заявка на доминирование в гонке преследования!

15:56. Дудченко – 5 из 5 на стойке!

Антон в день 24-летия делает заявку на топ-20. Сейчас он на 11-м месте, но нужен хороший последний круг.

15:54. Йоханнес Бё с сумасшедшей скорострельностью отработал стойку и вышел на третье место. Но у лидера Кубка мира нет шансов подвинуть Легрейда и Дале. Неужели будет норвежский хет-трик?

15:53. Пидручный врывается в топ-3!

Как долго мы этого ждали! Дмитрий закрыл 10 из 10 на стрельбище и улетел на финальный круг позади Легрейда и Дале.

15:51. Легрейд делает заявку на победу! И это повод взглянуть на ситуацию в топ-10 после второго огневого рубежа:

15:49. Прима ушел на 150 метров штрафа

Артем показывает 22-й промежуточный результат. На очковую зону претендовать будет сложно…

15:48. Дудченко – 5 из 5 на лежке!

Сегодняшний именинник вернулся на трассу на 20-м месте. Выше Йоханнеса Бё!

15:47. Тем временем на вершине промежуточного протокола после лежки находятся два молодых норвежца:

15:45. Йоханнес Бё – два промаха на лежке! Фаворит Кубка мира вернулся на трассу лишь на 20-м месте.

15:44. Пидручный идеален на лежке!

Дмитрий показывает предварительный 5-й результат – +14,8 относительно норвежца Легрейда.

15:41. Йоханнес Бё невероятно быстр на первом круге. Лидер Кубка мира на отсечке 1,9 опережает Йоханнеса Дале на 5,3 секунды.

15:40. Прима мажет на лежке

С одним промахом Артем проигрывает промежуточному лидеру почти 40 секунд.

15:37. Промежуточное положение в топ-10 после лежки:

15:36. Прима стартовал в гонке и уже добрался до отсечки 1,9 км. У Артема 15-й график (+8,9).

15:34. У Цымбала два промаха на стойке

Богдан с такой стрельбой не может рассчитывать даже на топ-60.

15:31. 15 биатлонистов прошли первый огневой рубеж. График Клода остается лучшим, а Цымбал, к сожалению, пока худший на экваторе гонки.

15:25. Цымбал ушел на круг штрафа на лежке

Богдан уже более 50 секунд проигрывает Клоду, который с нулем на лежке возглавил промежуточный протокол.

15:20. Цымбал на отсечке 1,9 км проиграл 15 секунд Фабьену Клоду из Франции.

15:15. Гонка стартовала!

Спринт открывает лидер сборной Латвии Андрей Расторгуев, а под №2 на дистанцию уйдет наш Богдан Цымбал.

15:08. Самое время взглянуть на ситуацию в Кубке мира.

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бё (296) ровно на 50 очков опережает Себастьяна Самуэльссона (246), а топ-3 замыкает Кантен Фийон-Майе (237).

В зачете спринтерских гонок в топ-3 входят Бё-младший (151 очко), Йоханнес Дале (124) и Себастьян Самуэльссон (117).

14:55. В Хохфильцене сегодня солнечная приятная погода:

