Пидручный стал 6-м в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

С идеальной стрельбой Дмитрий Пидручный в 7-й раз в карьере попал в топ-6 в рамках Кубка мира. Попутно тернопольчанин повторил свой личный рекорд в спринтах на этапах Кубка мира.

Еще одним героем дня в сборной Украины стал Антон Дудченко, который в день своего 24-го дня рождения впервые в карьере попал в топ-20 Кубка мира.

Вместе с Пидручным и Дудченко в очковой зоне расположился Артем Прима, а вот Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал не квалифицировались в гонку преследования.

Спринт в Хохфильцене превратился в открытый чемпионат Норвегии, причем Йоханнес Бё в этот раз сыграл роль второго плана, а вся слава досталась недавнему дебютанту Стурле Легрейду, для которого сегодняшняя победа стала второй в сезоне.

Кубок мира по биатлону. Хохфильцен. Мужчины. Результаты спринта:

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:04,9

2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0) +7,9

3. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +19,9

...

6. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +51,3

20. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:27,4

39. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:02,8

75. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2) +3:02,3

101. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +4:24,9