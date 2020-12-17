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Пидручный стал 6-м в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Солидный результат лидера сборной Украины
С идеальной стрельбой Дмитрий Пидручный в 7-й раз в карьере попал в топ-6 в рамках Кубка мира. Попутно тернопольчанин повторил свой личный рекорд в спринтах на этапах Кубка мира.
Еще одним героем дня в сборной Украины стал Антон Дудченко, который в день своего 24-го дня рождения впервые в карьере попал в топ-20 Кубка мира.
Вместе с Пидручным и Дудченко в очковой зоне расположился Артем Прима, а вот Руслан Ткаленко и Богдан Цымбал не квалифицировались в гонку преследования.
Спринт в Хохфильцене превратился в открытый чемпионат Норвегии, причем Йоханнес Бё в этот раз сыграл роль второго плана, а вся слава досталась недавнему дебютанту Стурле Легрейду, для которого сегодняшняя победа стала второй в сезоне.
1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:04,9
2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0) +7,9
3. Йоханнес Бё (Норвегия, 2+0) +19,9
...
6. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +51,3
20. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:27,4
39. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:02,8
75. Руслан Ткаленко (Украина, 0+2) +3:02,3
101. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +4:24,9
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