Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Валя Семеренко первой среди украинок начнет спринт в Хохфильцене
Болеем за наших
Украина на женский спринт на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене выставила пятерых биатлонисток, а первой в гонке на 7,5 км с двумя стрельбами стартует Валентина Семеренко. Примечательно, что Елена Пидгрушная уйдет на трассу 98-й, за 4 минуты до закрытия стартового поля.
Отметим, что в спринте состоится дебют в Кубке мира 2020-2021 Анастасии Меркушиной, которая пропустила стартовые этапы сезона из-за недостаточного уровня готовности.
Лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд побежит спринт 28-й, Динара Алимбекова стартует 52-й, а Ханна Эберг получила 31-й номер.
Стартовые позиции украинок в спринте:
19. Валя Семеренко
41. Дарья Блашко
51. Юлия Джима
68. Анастасия Меркушина
98. Елена Пидгрушная
Полный старт-лист спринта в Хохфильцене (начало гонки в 15:15)
Популярное сейчас
- Проблемы Шахтера и огонь в борьбе за еврокубки. Какие прогнозы UA-Футбол на УПЛ сбываются
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Ули Хенесс - мясной король. Его колбаски продаются на матчах Баварии и в McDonald's
- Меркушина попала в состав на спринт в Хохфильцене
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО