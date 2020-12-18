Валя Семеренко первой среди украинок начнет спринт в Хохфильцене

Украина на женский спринт на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене выставила пятерых биатлонисток, а первой в гонке на 7,5 км с двумя стрельбами стартует Валентина Семеренко. Примечательно, что Елена Пидгрушная уйдет на трассу 98-й, за 4 минуты до закрытия стартового поля.

Отметим, что в спринте состоится дебют в Кубке мира 2020-2021 Анастасии Меркушиной, которая пропустила стартовые этапы сезона из-за недостаточного уровня готовности.

Лидер Кубка мира Марте Олсбю-Ройселанд побежит спринт 28-й, Динара Алимбекова стартует 52-й, а Ханна Эберг получила 31-й номер.

Стартовые позиции украинок в спринте:

19. Валя Семеренко

41. Дарья Блашко

51. Юлия Джима

68. Анастасия Меркушина

98. Елена Пидгрушная

Полный старт-лист спринта в Хохфильцене (начало гонки в 15:15)