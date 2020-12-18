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Пидручный: За спринт могу поставить себе четверку

Биатлон
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Слова украинца после успешной гонки

Пидручный: За спринт могу поставить себе четверку
Новина українською

Дмитрий Пидручный с идеальной стрельбой в спринте в Хохфильцене занял 6-е место. Украинец вошел в топ-20 по скорости на лыжне и показал 25-ю скорострельность.

"Маленькими шагами двигаюсь вперед. Надеюсь, что те проблемы, которые были, остались позади.

На трассе старался равномерно распределить силы, так как в предыдущем спринте я тоже стартовал сильно, но уже на втором круге меня начало «накрывать», не мог двигаться. Сегодня же с первого круга бежал с небольшим запасом, ведь хотел равномерно распределить силы на трассе

Конечно я очень рад, что получилось стрельнуть в ноль. На рубеже работал аккуратно, поскольку подход здесь довольно тяжелый. Трудно было в стрельбе стоя, поскольку дважды приходилось откладывать выстрел, но рад, что попал!

В общем, за гонку могу поставить себе четверку, ведь бежалось неплохо, но это еще не те кондиции, которые хотел бы я видеть, однако сезон еще впереди, и по чуть-чуть буду добавлять", - сказал капитан сборной Украины.

За счет прорыва в спринте Дмитрий Пидручный совершил скачок на 40-е место в личном зачете Кубка мира.

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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