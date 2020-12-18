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Дудченко: Хотелось сделать подарок самому себе

Биатлон
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Комментарий украинца после лучшей гонки в карьере

Дудченко: Хотелось сделать подарок самому себе
Новина українською

Антон Дудченко в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене занял 20-е место и обновил личный рекорд.

"Было очень волнительно выходить сегодня на гонку, ведь хотелось показать достойный результат и, тем самым, сделать подарок самому себе.

Стрельба сегодня получилась, но все же скорострельность оставляет желать лучшего.

Результат порадовал и дает надежды. Думаю, мы идем в правильном направлении и будем показывать результаты все лучше и лучше", - сказал Дудченко после гонки.

Дудченко в четверг набрал первые очки в сезоне и расположился на 47-м месте в общем зачете Кубка мира.

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В статье: Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2020-2021
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Источник:
Biathlon.com.ua

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