  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Экхофф выиграла спринт в Хохфильцене, провал Украины
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экхофф выиграла спринт в Хохфильцене, провал Украины

Биатлон
(1 голосов)

Норвегия снова заняла весь пьедестал в спринте

Экхофф выиграла спринт в Хохфильцене, провал Украины
Новина українською

Автором очередной норвежской победы в Кубке мира стала Тириль Экхофф – после промаха на лежке она шла лишь с 18-м графиком, но чистая стрельба стоя и отличный финальный круг помогли биатлонистке из Берума взлететь на первую строку.

Как и вчера у мужчин, весь подиум в спринтерской гонке заняли представительницы сборной Норвегии. Ингрид-Ландмарк Тандреволд с чистой стрельбой стала второй, а Марте Олсбю-Ройселанд на последнем круге отыграла 5 позиции и ворвалась в топ-3.

Победа в сегодняшней гонке стала для Экхофф 15-й личной в карьере и 7-й в спринте. Тандреволд повторила личный рекорд в Кубке мира, а Олсбю-Ройселанд увеличила отрыв от преследовательниц по общему зачету.

Главной неудачницей гонки стала Динара Алимбекова – белоруска с тремя промахами не попала в топ-30 и потеряла контакт с Олсбю-Ройселанд и Ханной Эберг в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Для украинок первая гонка четвертого этапа Кубка мира сложилась неудачно. В очковую зону попали только Дарья Блашко и Юлия Джима, а Елена Пидгрушная при неплохой стрельбе не смогла квалифицироваться в преследование.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Хохфильцен. Женщины. Результаты спринта:

1. Тириль Экхофф (Норвегия, 1+0) 19:38,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) +7,6

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0) +24,6

...

34. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +1:35,1

40. Юлия Джима (Украина, 2+0) +1:41,3

57. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +2:08,3

60. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +2:10,4

63. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0) +2:12,7

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2020 в 16:58
астматики и сегодня всё позабирали)))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...