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Экхофф выиграла спринт в Хохфильцене, провал Украины
Норвегия снова заняла весь пьедестал в спринте
Автором очередной норвежской победы в Кубке мира стала Тириль Экхофф – после промаха на лежке она шла лишь с 18-м графиком, но чистая стрельба стоя и отличный финальный круг помогли биатлонистке из Берума взлететь на первую строку.
Как и вчера у мужчин, весь подиум в спринтерской гонке заняли представительницы сборной Норвегии. Ингрид-Ландмарк Тандреволд с чистой стрельбой стала второй, а Марте Олсбю-Ройселанд на последнем круге отыграла 5 позиции и ворвалась в топ-3.
Победа в сегодняшней гонке стала для Экхофф 15-й личной в карьере и 7-й в спринте. Тандреволд повторила личный рекорд в Кубке мира, а Олсбю-Ройселанд увеличила отрыв от преследовательниц по общему зачету.
Главной неудачницей гонки стала Динара Алимбекова – белоруска с тремя промахами не попала в топ-30 и потеряла контакт с Олсбю-Ройселанд и Ханной Эберг в борьбе за Большой хрустальный глобус.
Для украинок первая гонка четвертого этапа Кубка мира сложилась неудачно. В очковую зону попали только Дарья Блашко и Юлия Джима, а Елена Пидгрушная при неплохой стрельбе не смогла квалифицироваться в преследование.
1. Тириль Экхофф (Норвегия, 1+0) 19:38,0
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) +7,6
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0) +24,6
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34. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +1:35,1
40. Юлия Джима (Украина, 2+0) +1:41,3
57. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +2:08,3
60. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +2:10,4
63. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0) +2:12,7
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