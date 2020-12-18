Экхофф выиграла спринт в Хохфильцене, провал Украины

Автором очередной норвежской победы в Кубке мира стала Тириль Экхофф – после промаха на лежке она шла лишь с 18-м графиком, но чистая стрельба стоя и отличный финальный круг помогли биатлонистке из Берума взлететь на первую строку.

Как и вчера у мужчин, весь подиум в спринтерской гонке заняли представительницы сборной Норвегии. Ингрид-Ландмарк Тандреволд с чистой стрельбой стала второй, а Марте Олсбю-Ройселанд на последнем круге отыграла 5 позиции и ворвалась в топ-3.

Победа в сегодняшней гонке стала для Экхофф 15-й личной в карьере и 7-й в спринте. Тандреволд повторила личный рекорд в Кубке мира, а Олсбю-Ройселанд увеличила отрыв от преследовательниц по общему зачету.

Главной неудачницей гонки стала Динара Алимбекова – белоруска с тремя промахами не попала в топ-30 и потеряла контакт с Олсбю-Ройселанд и Ханной Эберг в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Для украинок первая гонка четвертого этапа Кубка мира сложилась неудачно. В очковую зону попали только Дарья Блашко и Юлия Джима, а Елена Пидгрушная при неплохой стрельбе не смогла квалифицироваться в преследование.

Кубок мира по биатлону 2020-2021. Хохфильцен. Женщины. Результаты спринта:

1. Тириль Экхофф (Норвегия, 1+0) 19:38,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) +7,6

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 1+0) +24,6

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34. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +1:35,1

40. Юлия Джима (Украина, 2+0) +1:41,3

57. Валя Семеренко (Украина, 0+1) +2:08,3

60. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +2:10,4

63. Елена Пидгрушная (Украина, 1+0) +2:12,7