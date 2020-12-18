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Меркушина рассказала, почему заняла 60-е место в спринте Кубка мира в Хохфильцене.

Биатлон
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Спортсменка винит во всем плохую летнюю подготовку

Меркушина рассказала, почему заняла 60-е место в спринте Кубка мира в Хохфильцене.
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала 60-е место в спринте четвертого этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Меркушина винит в плохой работе ходом несостоявшуюся летнюю подготовку и отсутствие контрольных стартов накануне сезона.

"Конечно, гонкой не удовлетворена. Вижу, что есть большие проблемы с ходом. Хотя и понимаю откуда они, потому что летняя подготовка, в связи с пандемией, была проблематична, а вкатка и дальнейшие тренировки были катастрофические из-за возникших проблем.

Понятно, что не пробежав ни одной контрольной тренировки я физически не могла показать лучший результат. Надеюсь, что у меня будет время разогнаться и выполнить нужную работу, ведь к этой гонке я не провела ни одной контрольной гонки, как из-за погодных условий, так и из-за других проблем. В принципе, я не удивлена таким результатом, но очень им разочарована. Хорошо, что удалось справиться на огневом рубеже, но это не то, на что я рассчитывала".

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В статье: Анастасия Меркушина
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Источник:
XSport.ua

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