Юрай Санитра о женском спринте: Недовольный результатом, ждали немного большего

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных в женской спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021 в Хохфильцене. Его слова цитирует Суспільне Біатлон:

"Недоволен результатом, ждали немного большего. Все девушки были не такими, как мы ожидали, немного уставшими - это и сказалось на скорости ногами. Сами себе проигрывали по сравнению с предыдущими стартами.

По скорости ногами могу быть доволен Юлией Джимой - она ​​бежала хорошо, но не получилось отстреляться как нужно.

У Дарьи Блашко уже небольшой кризис, который появился из-за очень большого количества стартов: она не пропустила почти ни одного старта, она уставшая. Будем смотреть по ее состоянию завтра-послезавтра.

И Елена Пидгрушная, и Валя Семеренко - там нечего сказать. Проиграли сами себе больше минуты по сравнению с предыдущим стартом. Старт Вали в гонке преследования под вопросом: не чувствует себя хорошо.

Отдельно скажу об Анастасии Меркушиной, которая бежала первый старт в сезоне. Рано говорить о том, что можно было что-то сделать по-другому. Но скажу, что есть над чем работать. После гонки преследования буду говорить с ее личным тренером, что будет дальше", - сказал он.