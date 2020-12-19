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Марте Олсбю-Ройзеланд: Я так долго мечтала о бибе лидера общего зачета и вот, наконец, я в нем
Комментарий титулованной норвежки
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройзеланд после бронзовой награды в спринте на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021 в Хохфильцене поделилась впечатлениями от гонки.
"Ощущение замечательные! Я так долго мечтала о бибе лидера общего зачета и вот, наконец, я в нем! Он останется со мной на завтра, так что я счастлива!
Летние сборы прошли очень хорошо, мы не отходили от плана подготовки и выполнили все тренировки. Я уже говорила, что главной целью на сезон для меня в этом году будет Большой хрустальный глобус. Соответственно, подготовка была направлена на стабильность высоких результатов. Пока все идет по плану, но конкуренция в женском биатлоне выросла в разы. Думаю, борьба за победу в общем зачете Кубка мира будет тяжелой и непредсказуемой до самого конца!
Такой пьедестал - просто мечта! Даже не верится, что мы с Тирил и Ингрид сделали это! Невероятно!
Думаю, главной составляющей таких высоких результатов нашей команды в Хохфильцене есть прекрасно подготовленные лыжи. Это полностью заслуга сервисменов! И, конечно, в этом году у нас очень сильная команда спортсменов" - сказала она.
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