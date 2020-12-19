Хохфильцен. Лагрейд берет золото в персьюте, Пидручный - 21-й

Сегодня, 19 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках 4 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в заезде завоевал представитель команды Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у француза Емильена Жаклена, а ТОП 3 замкнул еще один норвежец Йоханнес Бё.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших был Дмитрий Пидручный, который с 4 промахами и средним ходом по дистанции стал в итоге 21-м.

Хохфильцен. Гонка преследования

Мужчины

1. Стурла Лагрейд (0 + 0 + 0 + 0)

2. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) (+8,5)

3. Йоханнес Бё (2 + 0 + 1 + 0) (+8,9)

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21. Дмитрий Пидручный (1 + 1 + 2 + 0) (+1.55)

35. Антон Дудченко (1 + 1 + 0 + 1) (+2.59)

39. Артем Прима (1 + 0 + 1 + 2) (+3.14)