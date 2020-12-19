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Хохфильцен. Лагрейд берет золото в персьюте, Пидручный - 21-й
Результаты гонки преследования
Сегодня, 19 декабря в австрийском Хохфильцене в рамках 4 этапа Кубка мира 2020/2021 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде завоевал представитель команды Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у француза Емильена Жаклена, а ТОП 3 замкнул еще один норвежец Йоханнес Бё.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших был Дмитрий Пидручный, который с 4 промахами и средним ходом по дистанции стал в итоге 21-м.
Хохфильцен. Гонка преследования
Мужчины
1. Стурла Лагрейд (0 + 0 + 0 + 0)
2. Эмильен Жаклен (0 + 0 + 0 + 0) (+8,5)
3. Йоханнес Бё (2 + 0 + 1 + 0) (+8,9)
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21. Дмитрий Пидручный (1 + 1 + 2 + 0) (+1.55)
35. Антон Дудченко (1 + 1 + 0 + 1) (+2.59)
39. Артем Прима (1 + 0 + 1 + 2) (+3.14)
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