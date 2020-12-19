  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Семеренко пропустит гонку преследования в Хохфильцене
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семеренко пропустит гонку преследования в Хохфильцене

Биатлон
(1 голосов)

Это было ожидаемо

Семеренко пропустит гонку преследования в Хохфильцене
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит женскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021 в австрийском Хохфильцене.

Об этом сообщил главный тренер сборной Юрай Санитра в эфире Общественного.

Валя должна была стартовать с 57 места с отставанием в 2 минуты 8 секунд.

Отметим, что в прошлой гонке преследования, которая прошла также в Хохфильцене украинка также не участвовала.

Результаты мужского персьюта

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валентина Семеренко Кубок мира по биатлону 2020-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...