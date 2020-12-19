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Семеренко пропустит гонку преследования в Хохфильцене
Это было ожидаемо
Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит женскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021 в австрийском Хохфильцене.
Об этом сообщил главный тренер сборной Юрай Санитра в эфире Общественного.
Валя должна была стартовать с 57 места с отставанием в 2 минуты 8 секунд.
Отметим, что в прошлой гонке преследования, которая прошла также в Хохфильцене украинка также не участвовала.
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