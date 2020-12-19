Семеренко пропустит гонку преследования в Хохфильцене

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко пропустит женскую гонку преследования на четвертом этапе Кубка мира 2020/2021 в австрийском Хохфильцене.

Об этом сообщил главный тренер сборной Юрай Санитра в эфире Общественного.

Валя должна была стартовать с 57 места с отставанием в 2 минуты 8 секунд.

Отметим, что в прошлой гонке преследования, которая прошла также в Хохфильцене украинка также не участвовала.